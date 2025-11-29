Congo-Kinshasa: LINAFOOT ligue 1 - Sanga Balende enchaîne 3 victoires de suite malgré les difficultés financières

Sa Majesté Sanga Balende a battu Association Sportive New Soger, 3 buts à 0, au Stade Frédéric Kibassa Maliba en marge de la 1ère journée en retard du championnat national congolais, Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Depuis le début de la saison, Les Sang et Or de Mbuji-Mayi accusent d'énormes difficultés financières. Malgré cela, les hommes de Claudia Farini font preuve de force de l'âme.

Dans la rencontre contre New Soger de Lubumbashi, Tshiyoyi Kadima est le premier à scorer, dès la 38ème minute, suivi par Fumbenu Nawej à la 40ème. 2 buts à 0, c'est le score à la pause.

Au retour des vestiaires, Sanga Balende continue et amplifie sa domination sur New Soger, méconnaissable sur le terrain, qui a fini par encaisser le 3ème but des hommes de Claudia Farini, Tshibangu Dikok à la 80ème minute.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

3 buts à 0 est le score final en faveur de Sanga Balende. Il est aussi la plus large victoire obtenue par les Sang et Or, depuis le début de la saison.

Sa Majesté Sanga Balende enregistre sa 3ème victoire de la saison et la 3ème de suite. Ce qui représente la co-meilleure série des victoires en cours dans tous les 2 groupes A et B, partagée avec TP Mazembe : Contre New Soger (3-0), Tanganyika FC (1-0) et CS Manika (2-1).

Avec la suspension du résultat Tanganyika FC - AS Simba (1-2), Sa Majesté Sanga Balende monte à la 7ème place, avec 10 points en 9 matchs. Il rejoint son adversaire du jour, AS New Soger, qui est 6ème avec le même bilan.

Le classement :

1. TP Mazembe : 17 pts, 8 MJ (+11)

2. FC Saint-Eloi Lupopo : 14 pts, 6 MJ (+4)

3. AS Malole : 13 pts, 6 MJ (+6)

4. FC Lubumbashi Sport : 13 pts, 8 MJ (+3)

5. AS Simba : 11 pts, 6 MJ (+2)

6. AS New Soger : 10 pts, 9 MJ (-1)

7. SM Sanga Balende : 10 pts, 9 MJ (-2)

8. CS Don Bosco : 9 pts, 6 MJ (+3)

9. US Tshinkunku : 8 pts, 6 MJ (-3)

10. AS Saint Luc : 7 pts, 4 MJ (+1)

11. FC Tanganyika : 7 pts, 5 MJ (+1)

12. JSG Bazano : 7 pts, 6 MJ (-3)

13. US Panda B52 : 6 pts, 7 MJ (-8)

14. FC Blessing : 5 pts, 7 MJ (-4)

15. CS Manika : 4 pts, 5 MJ (-3)

16. FC Tshikas : 5 pts, 7 MJ (-4)