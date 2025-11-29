Afrique: La CAN 2025 bénéficie de la campagne panafricaine « Power Your Moment »

A trois semaines de la CAN 2025, prévue au Maroc, Tecno a lancé sa campagne 2025 à l'échelle du continent dénommée « Power Your Moment ».

Selon une dépêche de cette marque parvenue, ce vendredi 28 novembre à Radio Okapi, cette initiative célèbre la joie, la passion et les moments décisifs qui forgent ce tournoi emblématique de football africain.

Conçue pour mettre en lumière la manière dont l'écosystème IA de Tecno enrichit chaque instant marquant de la vie des jeunes africains, la marque déploiera une série d'expériences créatives, interactives et culturelles tout au long de la compétition.

La nouvelle campagne s'appuie sur une conviction forte : la jeunesse africaine se trouve, avec ce tournoi du football, à un moment charnière de son histoire.

Avec « Power Your Moment », Tecno propose désormais un écosystème de produits et technologies IA de pointe capables non seulement d'accompagner cette dynamique, mais surtout de la propulser.

De l'écran à la rue, Tecno transforme ce message en expériences tangibles à travers le continent.

Dans les villes hôtes de la CAN, la marque installera des Pop-Up Stores et Fan Zones permettant aux visiteurs de découvrir l'ensemble de l'écosystème : smartphones, accessoires, ordinateurs portables, solutions d'imagerie IA.

Avec "Power Your Moment", Tecno signe ainsi une campagne qui unit technologie, culture et ambition personnelle, au moment où le football africain s'apprête à vivre une nouvelle page de son histoire.

A l'approche de cette fête du ballon rond, cette marque vise à inspirer tous les Africains à saisir leurs opportunités, partager leurs histoires et embrasser le potentiel de la créativité dopée par l'IA.

Partenaire de la CAN 2025, Tecno réaffirme ainsi son engagement envers une nouvelle génération qui construit son propre chemin et choisit de vivre pleinement son moment.