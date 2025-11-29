Afrique: La CAN 2025 bénéficie de la campagne panafricaine « Power Your Moment »

28 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

A trois semaines de la CAN 2025, prévue au Maroc, Tecno a lancé sa campagne 2025 à l'échelle du continent dénommée « Power Your Moment ».

Selon une dépêche de cette marque parvenue, ce vendredi 28 novembre à Radio Okapi, cette initiative célèbre la joie, la passion et les moments décisifs qui forgent ce tournoi emblématique de football africain.

Conçue pour mettre en lumière la manière dont l'écosystème IA de Tecno enrichit chaque instant marquant de la vie des jeunes africains, la marque déploiera une série d'expériences créatives, interactives et culturelles tout au long de la compétition.

La nouvelle campagne s'appuie sur une conviction forte : la jeunesse africaine se trouve, avec ce tournoi du football, à un moment charnière de son histoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec « Power Your Moment », Tecno propose désormais un écosystème de produits et technologies IA de pointe capables non seulement d'accompagner cette dynamique, mais surtout de la propulser.

De l'écran à la rue, Tecno transforme ce message en expériences tangibles à travers le continent.

Dans les villes hôtes de la CAN, la marque installera des Pop-Up Stores et Fan Zones permettant aux visiteurs de découvrir l'ensemble de l'écosystème : smartphones, accessoires, ordinateurs portables, solutions d'imagerie IA.

Avec "Power Your Moment", Tecno signe ainsi une campagne qui unit technologie, culture et ambition personnelle, au moment où le football africain s'apprête à vivre une nouvelle page de son histoire.

A l'approche de cette fête du ballon rond, cette marque vise à inspirer tous les Africains à saisir leurs opportunités, partager leurs histoires et embrasser le potentiel de la créativité dopée par l'IA.

Partenaire de la CAN 2025, Tecno réaffirme ainsi son engagement envers une nouvelle génération qui construit son propre chemin et choisit de vivre pleinement son moment.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.