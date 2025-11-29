Tunisie: Brahim Bouderbala - Les Tunisiens exercent pleinement leur souveraineté et n'acceptent aucune ingérence dans les affaires internes du pays

28 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par Mina

Tunis — Le président de l'Assemblée des Représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala a déclaré vendredi que le parlement attache une importance majeure à la souveraineté nationale et que les affaires internes du pays sont traitées au sein des institutions officielles.

Le président du parlement qui s'exprimait au cours d'une plénière à l'hémicycle du Bardo a ajouté que la Tunisie est un pays indépendant et que la mentalité coloniale, toujours présente dans l'esprit de certaines parties étrangères, appartient à un passé révolu.

Aujourd'hui, les Tunisiens exercent pleinement leur souveraineté et n'acceptent aucune ingérence dans les affaires internes du pays, a-t-il soutenu.

Bouderbala a souligné que la Tunisie défend la dignité humaine ainsi que les droits individuels et collectifs à l'instar du droit de manifester et de protester et d'exprimer un avis différent. Tous ces droits sont garantis par la Constitution au même titre que les libertés de la presse et de l'information, a-t-il soutenu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la République, Kais Saïed, a convoqué, mardi, 25 novembre courant, au palais de Carthage, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Tunisie, Giuseppe Perrone pour lui exprimer "sa vive protestation" contre "la violation des règles du travail diplomatique" et pour avoir agi en "dehors des cadres officiels reconnus par les usages diplomatiques en sa qualité d'ambassadeur plénipotentiaire de l'UE auprès de l'État tunisien et de ses institutions officielles.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.