Tunisie: Brahim Bouderbala - Les Tunisiens exercent pleinement leur souveraineté et n'acceptent aucune ingérence dans les affaires internes du pays

Tunis — Le président de l'Assemblée des Représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala a déclaré vendredi que le parlement attache une importance majeure à la souveraineté nationale et que les affaires internes du pays sont traitées au sein des institutions officielles.

Le président du parlement qui s'exprimait au cours d'une plénière à l'hémicycle du Bardo a ajouté que la Tunisie est un pays indépendant et que la mentalité coloniale, toujours présente dans l'esprit de certaines parties étrangères, appartient à un passé révolu.

Aujourd'hui, les Tunisiens exercent pleinement leur souveraineté et n'acceptent aucune ingérence dans les affaires internes du pays, a-t-il soutenu.

Bouderbala a souligné que la Tunisie défend la dignité humaine ainsi que les droits individuels et collectifs à l'instar du droit de manifester et de protester et d'exprimer un avis différent. Tous ces droits sont garantis par la Constitution au même titre que les libertés de la presse et de l'information, a-t-il soutenu.

Le président de la République, Kais Saïed, a convoqué, mardi, 25 novembre courant, au palais de Carthage, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Tunisie, Giuseppe Perrone pour lui exprimer "sa vive protestation" contre "la violation des règles du travail diplomatique" et pour avoir agi en "dehors des cadres officiels reconnus par les usages diplomatiques en sa qualité d'ambassadeur plénipotentiaire de l'UE auprès de l'État tunisien et de ses institutions officielles.