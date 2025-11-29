Cameroun: Tension au MRC - Bouclage du siège par les forces de sécurité avant la convention

28 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

La tension monte d'un cran à Yaoundé, à la veille d'une échéance politique majeure pour le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Ce vendredi soir, le siège national du parti d'opposition a été complètement bouclé par des éléments des forces de sécurité, créant un climat d'intimidation et soulevant de vives inquiétudes quant à la tenue de la convention extraordinaire prévue ce week-end. Cette convention doit permettre d'élire le nouveau président national du parti, un événement scruté par la scène politique camerounaise.

L'incident a été rapidement dénoncé par les cadres du parti. Roger Justin Noah, un membre influent, a témoigné directement de la situation sur les réseaux sociaux. Il a qualifié l'action de M. Akondi Elvis, Sous-préfet de Yaoundé 4, d'empêchement délibéré, écrivant : "Je suis prisonnier au siège du MRC où le sous-préfet a pris sur lui d'empêcher des Camerounais épuisés par un long voyage de Kousseri et autres depuis mercredi d'accéder au siège pour se reposer et prendre un repas". Ces propos mettent en lumière la dureté des mesures administratives employées pour entraver l'activité d'un parti d'opposition.

Ce bouclage est perçu par le MRC comme une nouvelle tentative des autorités de perturber le processus interne du parti. Cette action fait suite à une série d'incidents et de restrictions visant à limiter les rassemblements publics et les activités politiques des opposants. La présence policière ostensible autour du siège du MRC vise clairement à décourager la participation des délégués venus de tout le pays pour cette convention cruciale.

L'élection d'un nouveau leader intervient dans un contexte de forte pression politique et de tentatives répétées de fragiliser le mouvement. L'issue de cette convention est vitale, non seulement pour la structure interne du parti, mais aussi pour sa capacité à se positionner comme une alternative crédible sur l'échiquier politique du Cameroun.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La communauté nationale et internationale observe avec attention la manière dont le droit de rassemblement et d'organisation politique sera respecté par le gouvernement face à un parti d'opposition aussi structuré. Le droit de mener une vie politique normale est ici clairement remis en question.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.