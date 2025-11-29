Maroc: Assemblée de l'OMI - Le pays et l'Arabie Saoudite renforcent leur coopération dans le domaine maritime

Le Maroc et l'Arabie Saoudite ont signé, mercredi à Londres, deux mémorandums d'entente destinés à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine maritime.

Ces accords ont été signés par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et son homologue saoudien, Saleh Al Jaser, en marge des travaux de la 34e Assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI), qui se tient dans la capitale britannique.

Le premier mémorandum porte sur le renforcement de l'échange d'expertises et d'expériences dans les domaines de la logistique, ainsi que sur le développement des zones logistiques, des services et des infrastructures y afférentes.

Il vise également à soutenir l'intégration des chaînes d'approvisionnement entre les deux Royaumes et à consolider leur compétitivité régionale et internationale dans ce secteur stratégique.

Cet accord prévoit aussi l'amélioration des aspects réglementaires et de la gouvernance du secteur, traduisant la volonté commune des deux pays de rehausser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, à travers le développement des compétences, l'échange de connaissances et l'adoption des meilleures pratiques internationales.

Il témoigne, par ailleurs, de l'engagement des deux parties à promouvoir des services logistiques performants et des infrastructures efficaces, au service du développement économique durable et du renforcement du partenariat stratégique.

Le second mémorandum concerne la reconnaissance mutuelle des titres et certificats des gens de mer, conformément à la Convention internationale STCW de l'OMI relative aux normes de formation, de délivrance des brevets et de veille.

Ce mécanisme facilitera l'emploi des gens de mer des deux pays, renforcera la compétitivité des compagnies maritimes et soutiendra le développement des échanges portuaires et commerciaux.

Il constitue une avancée majeure pour la sécurité maritime, la mobilité professionnelle des marins et la promotion des standards internationaux de formation et de certification.

S'inscrivant dans une dynamique de coopération stratégique entre les deux Royaumes, cet accord vise aussi à garantir la conformité aux normes internationales, à renforcer la sécurité de la navigation et à contribuer à la protection du milieu marin.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de la cérémonie de signature, le ministre saoudien des Transports et des Services logistiques s'est félicité du "niveau distingué de la coopération entre les deux pays et de la complémentarité exceptionnelle de leur partenariat".

M. Al Jaser s'est également réjoui du niveau remarquable de la coopération dans le domaine des transports, en droite ligne de la vision de SM le Roi Mohammed VI et du Serviteur des Lieux Saints de l'Islam, SM le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud,

De son côté, M. Kayouh a souligné l'importance de cette rencontre, qui a permis d'examiner les meilleurs moyens de renforcer davantage la coopération maritime entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, sous l'impulsion des deux Chefs d'État.

Il s'est également félicité de la signature de ces deux accords, pleinement au service des intérêts partagés des deux pays, unis par des liens historiques et fraternels solides.