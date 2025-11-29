Maroc: Casablanca accueille le 3ème Salon 'Morocco Covering & Woodex'

La troisième édition du Salon international du design, des finitions et de la gravure sur bois, "Morocco Covering & Woodex", a ouvert ses portes, mercredi à Casablanca, avec la participation d'acteurs des secteurs du bois, de l'hôtellerie, du marbre et de la décoration intérieure.

Ce salon regroupe deux événements majeurs, à savoir "Covex", dédié aux matériaux et solutions de revêtement et de décoration, et "Woodex" qui est centré sur les industries du bois, de la menuiserie et du mobilier.

Intervenant à cette occasion, le président du Centre technique des industries du bois et de l'ameublement (CTIBA), Chakib Oudghiri, a souligné que le salon reflète l'évolution naturelle de l'industrie marocaine et le soutien important apporté à la marque "Made in Morocco", rapporte la MAP.

Les fédérations, les associations et les marques marocaines participent désormais avec confiance aux salons internationaux, avec l'ambition de rivaliser avec les grandes nations industrielles, d'autant que le Maroc s'apprête à accueillir des événements sportifs majeurs tels que la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030, qui auront un impact direct sur l'ensemble des secteurs économiques, notamment celui industriel, a-t-il noté.

De son côté, le directeur général de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH), Abdelaziz Samim, a affirmé que le secteur hôtelier marocain connaît une croissance rapide et soutenue, en raison de son étroite interaction avec le tourisme, l'industrie et les services.

La participation de la FNIH à ce genre de salons internationaux constitue un appui direct aux marques marocaines et aux industries nationales, ainsi qu'une véritable opportunité de créer des partenariats, a fait valoir M. Samim.

Il a également relevé l'intérêt marqué de plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, pour bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine hôtelier.

Le 3ème Salon "Morocco Covering & Woodex" accueille plus de 80 exposants issus de 7 pays. Ce rendez-vous incontournable des professionnels du design, de la décoration et des matériaux fait vibrer Casablanca au rythme des nouvelles tendances, des matières innovantes et de la créativité, réunissant artisans, entrepreneurs et designers dans les domaines du design et de l'architecture intérieure.

Il met en lumière la durabilité, les matériaux haut de gamme et le savoir-faire artisanal marocain, capable de s'adapter à l'esprit contemporain et aux évolutions technologiques.

L'édition 2025 célèbre la montée en puissance du label "Made in Morocco", l'importance des matériaux durables et luxueux, ainsi que le dialogue entre la maîtrise artisanale traditionnelle et les techniques modernes.

Le programme du salon comprend des tables rondes, des ateliers animés par des experts marocains et internationaux, des démonstrations pratiques, ainsi que des conférences scientifiques abordant les défis et opportunités à l'horizon 2030, notamment en matière de compétitivité industrielle, de transition écologique et de préparation du Maroc à l'organisation du Mondial 2030.

Une compétition intitulée "L'Maâlem" sera également organisée, mettant en valeur les artisans traditionnels du bois et de la décoration.

En réunissant les acteurs des secteurs du bâtiment, du tourisme, du bois, du marbre et du design, le Salon "Morocco Covering & Woodex" renforce les synergies industrielles et consolide la position du Royaume en tant que hub régional de l'innovation industrielle et artisanale.