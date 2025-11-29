Sénégal: Compensation tarifaire - Plus de 193,196 milliards de FCFA dus à Senelec et aux concessionnaires d'électrification rurale

Les compensations tarifaires dues à la Senelec et aux concessionnaires d'électrification rurale par l'État du Sénégal sont estimées à plus de 193,196 milliards de FCFA à fin novembre 2025. L'annonce a été faite vendredi, lors d'un atelier de sensibilisation des journalistes économiques sur « le rôle de la CRSE dans le secteur de l'énergie » tenu à Saly.

À fin novembre 2025, la Commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse) a pris 56 décisions de compensation tarifaire dans le secteur de l'électricité, 75 décisions de remboursement des pertes commerciales. Elle a aussi validé des déclarations de différentiel de transport des produits pétroliers.

À ce propos, par rapport à la Senelec, sur le revenu maximum autorisé (RMA) final de 2024, la directrice des Affaires juridiques au sein de la CRSE, Marie Gueye Mbengue, a indiqué que trois décisions sur le revenu maximum autorisé (RMA) ont été rendues et la compensation tarifaire qui ressort de ces décisions est estimée à 178,807 milliards de francs CFA au 1eᣴ juillet 2025.

6,349 milliards de francs CFA à verser à Era

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce processus de régulation, pour les concessionnaires d'électrification rurale (CER), 20 décisions ont été prises par rapport à Era qui opère dans les régions de Kaffrine, Tamba et Kédougou. Ces compensations sont de 6 349 065 160 FCFA.

« Onze décisions ont été rendues pour Comasel qui fournit de l'électricité à Dagana, Podor et Saint-Louis et la compensation tarifaire est estimée à 2 808 955 310 FCFA », indique-t-elle.

Il ressort aussi des 11 décisions de Comasel dans les régions de Louga, Linguère et Kébémer une compensation de 4 243 733 924 FCFA et des 11 décisions de SCL qui opère dans la région de Mbour une compensation tarifaire de 1 724 666 132 FCFA.

Il convient de noter que par rapport aux obligations de raccordement, le ministre en charge de l'Énergie a fixé à Senelec et aux concessionnaires d'électrification rurale des objectifs de raccordement. Pour la Senelec, pour la période tarifaire (2023-2025) en fin 2027, il est prévu 607 977 nouveaux abonnés domestiques dans son périmètre.

En zone urbaine 247 501 clients et en zone rurale 360 476 clients. Concernant Comasel à Saint-Louis et Louga, il est programmé respectivement 12 203 et 9667 nouveaux clients pour la période 2022-2026 et la SCL 9694 nouveaux clients pour la période 2023-2027. Quant à l'ERA, elle fournira de l'électricité à 17 158 nouveaux clients entre 2024 et 2028.

Plus de 33 milliards de pertes commerciales subies par la SAR et les importateurs d'énergie

Dans le secteur aval des hydrocarbures, 12 structures des prix des hydrocarbures ont été déterminées et pour le remboursement des pertes commerciales subies par les importateurs et la Société africaine de raffinage (SAR), sur les 75 décisions rendues, les compensations tarifaires sont d'une valeur de 33 487 811 804 FCFA. Concernant la déclaration du différentiel transport des produits pétroliers, les validations, elle est estimée à 4 115 395 128 francs CFA.

Il urge aussi de relever que, selon les chiffres projetés lors de cet atelier par la Crse, la capacité annuelle de raffinage de la SAR est passée de 1,2 million à 1,5 million de tonnes en 2024. Pour les exportateurs d'hydrocarbures, ils sont au nombre de 55 titulaires de titres d'exercice au Sénégal.

Les importations globales de la SAR et de ces importateurs sont de 2,938 millions de tonnes en 2024 avec 142 tankers qui sont des navires-citernes utilisés pour transporter des liquides en vrac, comme le pétrole, les produits chimiques ou le gaz naturel liquéfié.

Quant à la distribution, la Crse informe que la demande nationale s'accroit soit en taux moyen de 5 % par an, avec 3 300 057 tonnes de produits liquides consommés et 1286 points de vente. Au total, 231 548 tonnes de butane sont consommées au Sénégal et 32 stations-service sont contrôlées sur la qualité de leurs produits.