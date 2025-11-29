Sénégal: Vision Sénégal 2050 - KPMG réaffirme son soutien au président Bassirou Diomaye Faye

28 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par A.Ndiaye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu aujourd'hui en audience M. Meïssa Tall, associé du réseau international KPMG.

Lors de cette rencontre, KPMG a renouvelé sa volonté d'accompagner le Sénégal dans la mise en oeuvre de sa stratégie de développement, en particulier à travers l'Agenda national de transformation Vision Sénégal 2050.

Les discussions ont porté sur les perspectives économiques du pays, ainsi que sur les possibilités de renforcer la coopération avec ce partenaire international, reconnu pour son expertise et son expérience dans l'appui aux politiques publiques.

Le KPMG est un réseau mondial de cabinets d'audit et de conseil indépendants, affiliés à KPMG International. Il opère dans 142 pays, emploie plus de 275 000 personnes et est l'un des plus grands cabinets de services professionnels au monde. Ses principaux domaines de services sont l'audit financier, la fiscalité et le conseil.

