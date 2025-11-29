Sénégal: Budget 2026 - L'Assemblée nationale démarre l'examen du Projet de Loi de Finances ce samedi

L'Assemblée nationale ouvre, ce samedi 29 novembre 2025, l'examen en séances plénières du Projet de Loi de Finances initiale 2026. L'annonce a été faite dans un communiqué officiel publié ce 28 novembre.

Selon le document, les ministres défileront devant les députés du 29 novembre au 13 décembre 2025 pour défendre les budgets alloués à leurs départements respectifs.

Pour cette première journée, deux membres du gouvernement sont attendus dans l'hémicycle. Il s'agit du ministre des Finances et du Budget, dès 09 heures, pour présenter et défendre le budget de son département. Il sera suivi du ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, à 17 heures.

Cette séquence marque le début d'un marathon budgétaire annuel au cours duquel les parlementaires scruteront les priorités gouvernementales pour l'exercice 2026.