Sénégal: Ousmane Sonko - «Il n'y a que de la paix entre le président Bassirou Diomaye Faye et moi»

Devant les députés, le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de son passage à l'Assemblée nationale pour expliquer la nature de sa collaboration avec le président Bassirou Diomaye Faye. Le chef du gouvernement a insisté sur la clarté désormais établie dans leur mode de travail commun, après une phase qu'il qualifie de « simple besoin de clarification ».

« Il fallait poser certains actes pour éclaircir notre fonctionnement. Aujourd'hui, tout est clair », a-t-il affirmé, assurant que les deux hommes poursuivent leurs responsabilités « en parfaite entente ».

M. Sonko a également décrit un partenariat quotidien et soutenu. « Nous travaillons davantage ensemble. Nous passons la journée ensemble, nous échangeons en permanence », a-t-il déclaré.

Sur le terrain politique, il a tenu à rappeler l'autonomie de chacun tout en soulignant la cohérence de leur action gouvernementale. « En politique, chacun peut suivre sa propre voie. Je travaille pour les Sénégalais, mais ce travail s'inscrit dans le mandat du président Diomaye Faye », a ajouté Ousmane Sonko.