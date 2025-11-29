Sénégal: Ousmane Sonko - «Il n'y a que de la paix entre le président Bassirou Diomaye Faye et moi»

28 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Devant les députés, le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de son passage à l'Assemblée nationale pour expliquer la nature de sa collaboration avec le président Bassirou Diomaye Faye. Le chef du gouvernement a insisté sur la clarté désormais établie dans leur mode de travail commun, après une phase qu'il qualifie de « simple besoin de clarification ».

« Il fallait poser certains actes pour éclaircir notre fonctionnement. Aujourd'hui, tout est clair », a-t-il affirmé, assurant que les deux hommes poursuivent leurs responsabilités « en parfaite entente ».

M. Sonko a également décrit un partenariat quotidien et soutenu. « Nous travaillons davantage ensemble. Nous passons la journée ensemble, nous échangeons en permanence », a-t-il déclaré.

Sur le terrain politique, il a tenu à rappeler l'autonomie de chacun tout en soulignant la cohérence de leur action gouvernementale. « En politique, chacun peut suivre sa propre voie. Je travaille pour les Sénégalais, mais ce travail s'inscrit dans le mandat du président Diomaye Faye », a ajouté Ousmane Sonko.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.