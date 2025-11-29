Sénégal: Santé - Mboyo étrenne une nouvelle maternité

La maternité de Mboyo, entièrement équipée et opérationnelle depuis le 24 novembre 2025, est une infrastructure essentielle, financée grâce à la mobilisation de sa diaspora en France et à l'engagement des populations locales. Elle améliore significativement les conditions de travail du personnel de santé.

Le village de Mboyo, situé dans le département de podor, a inauguré une maternité moderne d'un coût total de 42 millions de FCfa. Cette infrastructure, dont la construction a duré cinq mois, est le résultat d'une mobilisation de sa diaspora en France et à l'engagement des populations locales. Cette nouvelle acquisition renforce le district sanitaire de Podor. Elle vient compléter le poste de santé existant (construit en 1963 et rénové en 1996) et offre un cadre de travail amélioré au personnel.

La maternité est entièrement équipée et comprend : une salle d'accouche ment, une salle d'observation, des toilettes fonctionnelles, un hall d'attente, un bureau pour la sage femme et une salle de garde pour les matrones.

La réalisation de ce projet est saluée comme un modèle de coopération fructueuse et de solidarité. « Ce sont des relations solides qui ont permis d'aboutir à ce résultat très bénéfique pour les habitants de Mboyo et des villages environnants »,a déclaré Cheikh Mamadou Ly, facilitateur du projet lors de la remise symbolique des clefs.

Mamadou Bâ, l'Infirmier-chef de poste (Icp), se réjouit de l'impact attendu. « Cette maternité va sans aucun doute améliorer les condi. tions de travail du personnel de santé et renforcer nos performances », a-t-il renchéri. Aram Ly, ancienne députée, a rendu hommage à la coopération exemplaire entre les peuples sénégalais et français, et au dynamisme de la diaspora de Mboyo, y voyant un bel exemple de solidarité et d'ouverture sur le monde.

Alain Malignon, responsable de Pharmacie humanitaire internationale , partenaire basé en France a insisté sur la portée humaine du projet, remerciant notamment Pascal Rossignol et Ousseynou Ly pour leur implication déterminante.

Depuis trois ans, Phi organise des missions médicales annuelles à Mboyo, offrant des consultations gratuites, des lunettes et médicaments au poste de santé.

Le Dr Mamoudou Bocoum, médecin-chef du district de Podor, a salué cette initiative, rappelant que « la santé est l'un des investissements les plus importants pour une communauté». La maternité est opérationnelle depuis le lundi 24 novembre 2025. Le personnel (Icp, sage-femme et matrone) travaille désormais dans de meilleures conditions. Leur principale doléance actuelle est l'acquisition compléments d'équipement: une table d'accouchement, des lits d'hospitalisation et des berceaux.