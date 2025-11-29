Sénégal: Goudiry - Le président du Conseil départemental sollicite l'érection d'un commissariat de police

En marge de l'inauguration de la 64e compagnie d'incendie et de secours de Goudiry le jeudi 27 novembre 2025, présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le président du Conseil départemental a plaidé pour le renforcement du dispositif sécuritaire dans cette zone frontalière avec le Mali.

Djimo Souaré, s'adressant au ministre, a ainsi sollicité l'édification d'un commissariat de police afin de mieux assurer la sécurité des populations et faire face aux défis liés à l'insécurité transfrontalière. « Monsieur le ministre, nous demandons l'érection d'un commissariat de police au niveau de la commune de Goudiry », plaide-t-il.

Selon l'honorable député, la position stratégique de Goudiry, marquée par une forte mobilité des personnes et des biens, nécessite une présence accrue des forces de sécurité et des infrastructures adaptées pour garantir la protection des citoyens et la stabilité du territoire.

Par ailleurs, évoquant la position stratégique de Goudiry, située à la frontière avec le Mali, il a demandé la construction d'infrastructures administratives telles qu'une préfecture et des sous-préfectures. À l'en croire, ces équipements sont essentiels pour un meilleur encadrement administratif et une présence plus effective de l'État dans cette zone frontalière sensible.