Sénégal: Migration irrégulière - 86 candidats arrêtés au large de Joal

28 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Diégane Diouf

Des pêcheurs originaires de Joal sont tombés, ce vendredi, sur une pirogue de 86 migrants, à environ 14 km, au large de Joal. Il s'agit d'une embarcation qui serait partie de la Gambie avec 44 hommes, 33 femmes et 9 enfants, tous de nationalités gambienne et nigériane.

La pirogue qui a quitté les côtes gambiennes, jeudi 27 novembre, n'aura pas atteint les Îles Canaries. Selon les sources, le convoyeur a abandonné ses clients en pleine mer, dans les eaux sénégalaises. Ce qui a permis aux pêcheurs de découvrir les 86 passagers à bord du convoi.

Après une opération de sauvetage en haute mer, ces candidats à la migration irrégulière ont été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie de Joal-Fadiouth.

Une enquête est ouverte pour identifier les personnes impliquées dans ce trafic de migrants, qui met en danger la vie d'autrui.

