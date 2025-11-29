Sénégal: Photo du président déchirée - Le mis en cause envoyé en prison, de lourdes charges retenues contre lui

28 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

Mouhamadou Bachir Syll, le jeune homme interpellé jeudi pour avoir déchiré la photo officielle du chef de l'État, a été placé sous mandat de dépôt, ce vendredi.

Présenté au parquet, il fait désormais l'objet de plusieurs poursuites, notamment pour comportement de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République, offense au Président de la République et injures au Président de la République.

Le ministère public a également retenu l'article 80 du Code pénal.

À l'issue de son déferrement, le dossier a été confié au juge du premier cabinet, chargé d'instruire l'affaire. Ce dernier devra désormais déterminer la suite à donner à la procédure.

