Sénégal: Photo du président déchirée - Le mis en cause envoyé en prison, de lourdes charges retenues contre lui

Mouhamadou Bachir Syll, le jeune homme interpellé jeudi pour avoir déchiré la photo officielle du chef de l'État, a été placé sous mandat de dépôt, ce vendredi.

Présenté au parquet, il fait désormais l'objet de plusieurs poursuites, notamment pour comportement de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République, offense au Président de la République et injures au Président de la République.

Le ministère public a également retenu l'article 80 du Code pénal.

À l'issue de son déferrement, le dossier a été confié au juge du premier cabinet, chargé d'instruire l'affaire. Ce dernier devra désormais déterminer la suite à donner à la procédure.