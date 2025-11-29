Sénégal: Challenge Abdou Goth Diouf - La 2e édition ce weekend au Terrou-Bi

Le Challenge Abdou Goth Diouf, organisé par la Fédération sénégalaise de pêche sportive (Fsps) et le Club de Pêche sportive de Dakar (Cpsd), réunit à partir d'aujourd'hui, les clubs venus des quatre coins du Sénégal à la Marina du Terrou-Bi. L'événement marque un temps fort de la saison 2025-2026. Les compétitions se déroulent du 28 au 30 novembre, après le coup d'envoi officiel, hier, jeudi.

Après la première édition, l'année dernière, le Challenge Abdou Goth Diouf, du nom de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de pêche sportive (Fsps), démarre ce vendredi, sa 2e édition.

Organisé par la Fsps et le Club de Pêche sportive de Dakar (Cpsd), il met en compétition différents clubs du Sénégal à la Marina du Terrou-Bi, à Dakar.

Selon l'agenda communiqué par les organisateurs, trois jours intenses attendent les protagonistes avec les journées de pêche qui débutent aujourd'hui et demain samedi à 7h30, avec la remise des fiches par les commissaires, une sortie des bateaux et un départ en ligne à 8h30, donné par le bateau commissaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les lignes se lèvent à 17 heures, avec une arrivée limite à 18h30 à Terrou-Bi, suivie de la proclamation des résultats journaliers et d'un apéritif.

Pour la journée de dimanche 30 novembre, le programme s'accélère avec remise des fiches à 7h30, sortie à 07h45, départ à 8 heures, levée à 17 heures et arrivée stricte à 18h30, sans prolongation, pour clore par un cocktail dînatoire à 19 heures.

Les organisateurs ont, en outre, fixé des règles strictes pour une compétition équitable.

En effet, le fil est limité à 130 lb, la zone de pêche illimitée, avec un maximum de 4 cannes à l'eau simultanément.

Les appâts vifs se pêchent après le départ, les viviers vides au contrôle, et seuls 2 thons d'au moins 40 kg par bateau et par jour comptent, pesés via une pige standard.

Les relâches rapportent 4 points, les embarqués au-delà de 40 kg donnent le poids divisé par 10 ; un marlin bleu mort filmé peut être validé comme relâche.

Toutes les captures exigent une vidéo continue montrant le combat initial (traceur, heure, marque), la libération et le poisson nageant librement.

Les poissons embarqués reviennent à la Fsps et les compétitrices bénéficient d'une aide limitée pour le matériel lourd.

Au terme de la compétition, les organisateurs promettent que les trois premières équipes remportent les lauriers, selon les points cumulés.

Un prix distingue le pêcheur le plus prolifique en relâches, un autre celui du plus gros poisson embarqué, et un trophée féminin honore la compétitrice la plus performante sur les trois jours.

L'équipage Maco Polo, vainqueur de l'édition 2024, emmené par son capitaine Sylvain Llopes, est également en lice pour ce week-end, promettant une compétition d'un haut niveau et riche en émotions.