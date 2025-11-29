Sénégal: Inquiétudes autour d'Ismail Jacobs

Ismail Jacobs a été victime d'une nouvelle blessure lors de la défaite, mardi, de Galatasaray en Ligue européenne des champions contre Union-Saint-Gilloise (0-1). Cette énième blessure fait craindre une longue indisponibilité pour l'international sénégalais, pressenti pour participer à la prochaine Can.

Coup dur pour Ismail Jacobs ? Le défenseur sénégalais n'a pas terminé la rencontre opposant Galatasaray et l'Union-Saint-Gilloise (0-1), mardi, lors de la 5e journée de la Ligue européenne des champions. Titulaire sur le côté gauche de la défense, l'international sénégalais a senti une douleur qui l'a poussé à réclamer un changement.

Sorti à la 53e minute, Ismail Jacobs a été aperçu avec la cheville droite bandée à la fin de la partie. Une énième blessure qui provoque des inquiétudes aussi bien en club qu'en équipe nationale. Le forfait de l'ancien joueur de Monaco est déjà annoncé pour le derby d'Istanbul, prévu le 1er décembre prochain face à Fenerbahce.

Galatasaray n'a pas encore fait de déclaration pour donner des informations sur la gravité de la blessure et la durée de l'indisponibilité de son joueur. Depuis l'entame de la saison, Ismail Jacobs a été victime d'une multitude de blessures qui l'ont, à plusieurs reprises, éloigné des pelouses.

Dès son arrivée, en provenance de Monaco, il a été victime d'une entorse qui l'a fait rater 4 matches avec Galatasaray. Il a ensuite été touché au mollet avec 35 jours d'indisponibilité et 8 rencontres manquées avec son club et l'équipe nationale du Sénégal.

En mars dernier, Jacobs, cette fois-ci, blessé au tendon d'Achille, a dû rester à l'écart pour une longue durée de 65 jours. Durant cette période, il a manqué 16 matches en club et en sélection. Cette nouvelle blessure pourrait encore le mettre en retrait pour un certain temps. Cela survient quelques jours avant la divulgation de la liste des joueurs sélectionnés pour la Can 2025, au Maroc.

Jacobs, bien parti pour figurer sur la liste, a perdu sa place de titulaire indiscutable au poste de latéral gauche, au profit d'El Hadji Malick Diouf. Ce dernier a profité de nombreuses absences pour blessure de son coéquipier pour gagner du temps de jeu et se mettre en évidence.