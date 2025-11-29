Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye va présider, dimanche, à partir 16 heures la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival ouest africain des arts et de la culture (ECOFEST), a appris l'APS du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat.

L'évènement est organisé en partenariat avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union économique monétaire ouest africain (UEMOA) et la République du Sénégal.

"L'Afrique de l'Ouest célèbre sa créativité : arts, musiques, danses, cinéma et artisanat. La cérémonie officielle se tiendra au Grand théâtre national, sous la présidence du président Bassirou Diomaye Faye", a fait savoir le département de tutelle sur ses pages officielles.

Le Festival ouest africain des arts et de la culture 2025 va se poursuivre jusqu'au 6 décembre, signale la même source.

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba a fait mercredi, lors du conseil des ministres, une communication sur l'organisation de la première édition du Festival ouest africain des arts et de la culture.

Il donnait suite à la demande du chef de l'Etat exprimée auparavant lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres du 19 novembre dernier. Le chef de l'Etat avait demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le bon déroulement de la première édition du Festival Ouest africain des Arts et de la Culture.

La tenue de la première édition du Festival ouest africain des arts et de la culture traduit la volonté des chefs d'Etat de la sous-région de faire de la culture "un véritable levier d'intégration", avait déclaré à Dakar le 20 novembre dernier, le ministre sénégalais de la Culture, Amadou Ba lors d'une conférence de presse animé avec Fatou Sow Sarr, la commissaire chargée du développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO.

"Ce festival est né de la volonté de nos chefs d'Etat de faire de la culture un véritable levier d'intégration, de dialogue et de développement socio-économique pour nos peuples", avait dit M. Ba.

ECOFEST va contribuer à faire de la CEDEAO "une communauté pleinement intégrée, dans une région pacifique et prospère, dotée d'institutions fortes", a dit Fatou Sow Sarr, indiquant qu'au-delà des activités artistiques et culturelles, il s'agit de célébrer l'intégration, la cohésion sociale et la paix".

La manifestation est axée sur le thème "Mutations et crises politiques en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ?"

Environ 500 festivaliers venus de 12 pays de la sous-région sont attendus à cette première édition.