Sénégal: Commémoration du massacre de Thiaroye - La DIRPA promet une cérémonie à la hauteur de l'évènement

Thiaroye — Le directeur de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, a donné vendredi la garantie d'une belle cérémonie de commémoration de l'anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye, lundi premier décembre, à Dakar.

"Nous tenons à ce que tout soit parfait. Je vous garantis que le premier décembre, nous aurons une belle cérémonie à la hauteur de la commémoration. L'accent a été aujourd'hui mis sur toutes les différentes phases du cérémonial", a-t-il assuré.

Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow faisait le point des préparatifs de cette commémoration à des journalistes, à la fin d'une répétition générale des différentes phases de la cérémonie officielle du 81ème anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais, survenu le premier décembre 1944.

"Nous étions à la répétition pour la cérémonie officielle. Il y aura deux phases : le dépôt de gerbe de fleurs au cimetière des Tirailleurs de Thiaroye, suivie de la cérémonie officielle au camp militaire", a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le préfet de Pikine, Hamdy Mbengue et le chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général Mbaye Cissé, ont assisté à cette matinée de répétition, de même que de nombreux officiers militaires, des membres du comité d'organisation, des soldats et divers acteurs de l'organisation de cette commémoration.

Sur place, plusieurs tribunes de différentes tailles sont installées, pendant que certains techniciens continuaient à ranger soigneusement des chaises devant accueillir officiels et invités.

Des techniciens militaires ont aussi procédé à des tests du matériel de sonorisation.

Des drapeaux des différents Etats africains d'où sont originaires les tirailleurs flottent sur le site, à côté de celui de la France, l'ancienne puissance colonisatrice.

Les différentes séquences de la commémoration, allocutions et prestations artistiques, ont fait l'objet d'une simulation, le tout rythmé par la musique des Forces armées sénégalaises.

Plusieurs chefs d'Etat africains sont attendus à cette cérémonie, de même que des ministres de la Culture des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO présents à Dakar pour les besoins du Festival ouest africain des arts et de la culture (ECOFEST).

Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais réclamant le versement de leurs soldes avaient été massacrés au camp de Thiaroye, près de Dakar.

Un massacre longtemps occulté par les autorités françaises et qui suscite encore de nombreuses questions.

La décision des autorités sénégalaises d'instituer une journée de commémoration de ce massacre s'inscrit dans une optique de réappropriation de ces évènements.