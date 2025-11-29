Sénégal: Investissements - La commune d'Ida Mouride va privilégier l'éducation et la santé en 2026

Ida Mouride — La commune d'Ida Mouride, située dans la région de Kaffrine (centre), va privilégier la santé et l'éducation lors de l'exécution de son budget au cours de l'année prochaine, a-t-on appris, vendredi, de son maire, El Hadji Mor Seck.

"La commune compte faciliter l'accès aux soins de santé des ménages vulnérables en 2026. Elle sollicite l'assistance technique de la direction de l'Union départementale de l'assurance maladie de Koungheul et celle de la direction de l'action sociale", a dit M. Seck à la fin de l'examen du projet de budget de cette municipalité pour l'année 2026.

"Le conseil municipal, a-t-il poursuivi, envisage, au titre des investissements, d'ouvrir le poste de santé de Ngouye Siwakh et prêter son concours aux autres postes de santé."

Concernant l'éducation, El Hadji Mor Seck annonce la tenue de concertations en 2026 avec les acteurs concernés pour connaître les besoins et identifier les contraintes.

"Nous allons également soutenir les 'daara' (écoles coraniques) et les établissements scolaires", a promis le maire d'Ida Mouride.

La mairie va distribuer 100 tables bancs aux écoles, a-t-il ajouté, promettant de dérouler une campagne de réhabilitation de salles de classe, de faire construire deux blocs sanitaires et d'embellir quatre écoles.

L'examen du projet de budget de la municipalité a eu lieu sous la présidence du sous-préfet d'Ida Mouride, Pape Dieng, en présence de représentants de services techniques déconcentrés.