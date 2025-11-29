Afrique de l'Ouest: Tournoi scolaire UFOA/A - Les Lionceaux conservent le trophée en battant la Guinée

Dakar — L'équipe nationale masculine du Sénégal des moins de 15 ans a conservé son titre, vendredi en Gambie, en battant aux tirs au but (5-4) celle de la Guinée en finale du tournoi scolaire de l'Union des fédérations ouest-africaine (UFOA/A).

A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité ,0-0.

L'équipe nationale masculine des moins de 15 ans est détentrice du trophée depuis 2024.

Elle va représenter la zone UFOA/A au tournoi scolaire de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Lionceaux avaient éliminé (1-0) les Baby Scorpions de la Gambie, tandis que les Guinéens avaient sorti (3-0) les Mauritaniens.

Le tournoi UFOA-A U15 2025 est une compétition dédiée au développement du football de base dans la sous-région et qualificative pour le tournoi scolaire de la Confédération africaine de football (CAF).