Sénégal: Une organisation appelle à réguler les émissions de méthane

Thiès — L'organisation Citoyens actifs pour la justice sociale (CAJUST) a lancé, vendredi, à Thiès (ouest), un appel à une stricte réglementation des émissions de méthane provenant de l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal, ce composé chimique faisant partie, selon elle, des polluants les plus dangereux.

"CAJUST travaille à un plaidoyer visant à mieux réglementer les émissions de méthane au Sénégal", a assuré Ibrahima Mbacké, chargé de projet de cette organisation.

Ce composé chimique est "l'un des gaz à effet de serre les plus dangereux", a-t-il signalé.

M. Mbacké estime que les communautés vivant près des zones d'exploitation pétrolière et gazière doivent être protégées des émissions de méthane.

En même temps, le Sénégal doit avoir une réglementation rigoureuse des émissions de méthane, a-t-il plaidé, attribuant 30 % du réchauffement climatique mondial à cette substance chimique.

"Les effets du réchauffement sont visibles [...] Il est essentiel, donc, que des voix s'élèvent pour réclamer une réglementation des activités à l'origine des émissions de méthane", a insisté Ibrahima Mbacké, préconisant, par ailleurs, l'adoption d'une loi climat au Sénégal".

L'une des missions de CAJUST est de renforcer le plaidoyer des citoyens en faveur de la justice sociale dans la gouvernance des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques, selon M. Mbacké.

L'exploitation du pétrole et du gaz est l'une des principales sources d'émission de méthane, a-t-il signalé, estimant que les sociétés spécialisées dans l'exploitation des hydrocarbures doivent publier des études sur leurs émissions de méthane.