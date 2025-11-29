Afrique: À Dakhla s'est instaurée une 'dynamique collective' visant à concrétiser l'aspiration des peuples africains à un accès équitable et de qualité aux services de santé

Une "dynamique collective" visant à concrétiser l'aspiration des peuples africains à un accès équitable, durable et de qualité aux services de santé s'est instaurée, vendredi, à Dakhla, dans le sud du Maroc, a-t-on appris du comité d'organisation du premier sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire.

"Ce premier sommet marque le lancement d'une dynamique collective destinée à concrétiser l'aspiration des peuples africains à un accès équitable, durable et de qualité aux services de santé", a déclaré le professeur Younes Bjijou, président du comité d'organisation du sommet.

M. Bjijou, également directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS), intervenait à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre internationale de trois jours.

"Mon souhait le plus profond est que les travaux de ce sommet trouvent une traduction concrète sur le terrain, car la science, la connaissance et l'expertise en santé doivent être les véritables leviers du changement", a ajouté le président du comité d'organisation de ce sommet, une initiative de la FM6SS.

Ce souhait repose sur "les compétences, les acquis, l'expérience et le dynamisme de chacun", a poursuivi Younes Bjijou.

Les travaux du sommet portent sur l'épidémiologie et les priorités en matière de santé, les politiques de santé, la gouvernance du secteur sanitaire et la couverture maladie universelle. Les participants vont discuter aussi de la cartographie des maladies infectieuses, émergentes et endémiques, des maladies non transmissibles également.

Les échanges porteront aussi sur le système d'information sanitaire intégré, les modèles organisationnels et les systèmes de santé, le financement des politiques de santé, etc.

"Nous partageons la conviction de pouvoir aller plus loin et d'être les acteurs d'un changement social positif et durable", en matière d'accès équitable, durable et de qualité aux services de santé en Afrique, a soutenu M. Bjijou.

"Nous sommes honorés de rassembler ici tant de compétences scientifiques, de femmes et d'hommes d'État engagés, réunis autour d'une même ambition : faire de l'Académie africaine des sciences de la santé un espace d'échange, de partage et d'action au service de la souveraineté sanitaire de notre continent", a-t-il affirmé.

Le directeur délégué de la FM6SS estime que "la pandémie de Covid-19 a profondément transformé notre perception de la résilience, tant des systèmes politiques que des systèmes de santé".

Selon lui, le Maroc a entrepris une réforme ambitieuse visant à anticiper les crises sanitaires, à réorganiser son système de santé et à renforcer sa gouvernance en vue d'une véritable souveraineté sanitaire nationale et régionale".

Des ambassadeurs, des dirigeants d'organisations académiques et des experts de la santé prennent part au sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire.