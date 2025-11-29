Sénégal: 'Igualada', le parcours inspirant de l'afro-descendante Francia Márquez, vice-présidente de la Colombie porté à l'écran

Dakar — Le film documentaire "Igualada" consacré au parcours de la vice-présidente colombienne, Francia Elena Márquez, une leader sociale et environnementale afro colombienne engagée pour la justice sociale et la protection de l'environnement face aux menaces extra-activistes, a été projeté à Dakar, a constaté l'APS.

Réalisé par le réalisateur colombien Juan Mejia Botero, ce documentaire de 78 minutes a été produit en 2024 par la féministe et anthropologue colombienne Sonia Serna Botero.

Le film raconte la trajectoire d'une femme afro-descendante, devenue la première femme noire vice-présidente de la Colombie, une référence pour les nouvelles générations.

Il revisite sa vie personnelle et publique, ses engagements politiques et ses combats pour l'égalité de genre, la défense des droits des communautés afro-colombiennes, des indigènes ainsi que ceux liés à la préservation de l'environnement.

"Igualada renvoie à un terme péjoratif utilisé par les gens qui se croient supérieurs pour diriger ceux qui revendiquent les mêmes droits ou aspirent aux mêmes espaces de pouvoir", a expliqué, à des journalistes, l'ambassadrice de la Colombie au Sénégal, Claudia Mosquera Rosero, au terme de la projection dudit film.

Selon elle, il était important de projeter ce film documentaire au Sénégal, pour permettre aux gens de connaitre la vie d'une femme politique issue des mouvements sociaux.

"Elle représente la force de la société civile. Elle n'est pas si collée à l'Etat, elle n'avait pas non plus d'agenda propre, quand elle était de la société civile", a-t-elle dit.

Mme Rosero ajoute que le film montre qu'il faut continuer à poursuivre sa vision, malgré des préjugés.

"Un Igualada, c'est quelqu'un qui défie l'ordre en disant qu'on ne peut rien réclamer. C'est quelqu'un qui dit : moi aussi j'ai le droit à la vie, aux droits, à la joie, à mon territoire", a-t-elle fait savoir.

La diplomate colombienne explique combien "Francia Márquez", attendue à Dakar en décembre prochain pour une visite officielle, demeure un exemple pour la diaspora africaine, tout en soulignant son sens de fierté sur son identité, le respect de ses ancêtres et de leur lutte pour arracher leur citoyenneté.

Née le 1er décembre 1981 à Suarez (Cauca) en Colombie, Francia Elena Márquez Mina est une femme d'Etat Colombienne et militante des droits humains et de l'environnement. Elle a été élue vice-présidente de la République colombienne, depuis août 2022.

Issue d'une communauté afro-colombienne pauvre, elle travaille dès son adolescence comme femme de ménage, tout en militant contre des projets jugés néfastes pour l'environnement.

Elle a reçu le prix Goldman pour l'environnement en 2018. Devenue avocate, elle fonde le mouvement progressiste et écologiste "Soy porque Somos (je suis parce que nous sommes en espagnol)".