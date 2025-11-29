Togo: Une aide japonaise qui nourrit et investit

Une cargaison de 1625 tonnes de riz a été réceptionnée vendredi à Lomé. Ce don provient du gouvernement japonais dans le cadre du Kennedy Round (KR), un programme d'aide alimentaire destiné à soutenir les pays partenaires.

Ce mécanisme repose sur une coopération financière non remboursable. Le Japon offre le riz à l'État togolais, qui le revend ensuite à prix abordable, en priorité aux populations vulnérables.

Pour faciliter la distribution, un réseau de dépôts a été mis en place dans toutes les préfectures et plusieurs communes, afin de rendre les stocks accessibles sur l'ensemble du territoire.

Les recettes issues des ventes ne retournent pas dans le budget général de l'État. Elles servent à financer des projets de développement, notamment l'aménagement des zones agricoles planifiées (ZAAP) et l'acquisition de matériel agricole, dont 130 tracteurs prochainement attendus

Ce modèle permet de transformer une aide alimentaire en investissement durable pour les filières agricoles.

Le Kennedy Round (KR) est un programme d'aide alimentaire du gouvernement japonais. Il s'inscrit dans les mécanismes de coopération que le Japon utilise pour soutenir certains pays partenaires, dont le Togo.

Le nom renvoie à un cycle de négociations commerciales internationales lancé dans les années 60 sous l'impulsion du président américain John F. Kennedy. Le Japon a ensuite utilisé cette appellation pour désigner une partie de ses programmes d'aide alimentaire.

Le principe est simple:

Le Japon offre des produits alimentaires, souvent du riz, à un pays partenaire.

Le pays bénéficiaire vend ces produits à prix social, en priorité aux populations vulnérables.

Les fonds issus de ces ventes ne sont pas retournés au Japon. Ils restent dans le pays et servent à financer des projets de développement

Ce modèle rend l'aide alimentaire plus durable, car elle génère des ressources pour renforcer les filières agricoles locales.