Togo: Lomé vibre au rythme de sa grande foire internationale

La Foire Internationale de Lomé (FIL) a officiellement ouvert ses portes vendredi, lançant un peu plus de deux semaines d'activités commerciales, culturelles et professionnelles.

Comme chaque année, l'évènement attire un large public et réunit des exposants venus de divers horizons, confirmant son statut de rendez-vous phare de l'économie togolaise et régionale.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre délégué chargé du Commerce et du Contrôle de la qualité, Kossi Ténou, qui a procédé au traditionnel coupure du ruban.

Selon lui, la FIL reste un espace stratégique pour mesurer la vitalité du commerce togolais et la capacité des acteurs à évoluer dans un environnement économique en constante mutation.

« Cette rencontre africaine est un symbole de résilience et de transformation économique », a-t-il déclaré, soulignant l'importance du dynamisme entrepreneurial face aux défis actuels.

L'invité d'honneur de cette édition est la Chine, un partenaire de longue date du Togo. Pékin est présent depuis plusieurs décennies dans de nombreux secteurs du pays, du commerce aux infrastructures.

La participation renforcée de la Chine traduit une volonté des deux pays de consolider leurs échanges et d'offrir aux visiteurs une vitrine des produits, technologies et opportunités chinoises.

La FIL se distingue par sa double vocation. Elle est à la fois:

un carrefour professionnel, où entreprises, investisseurs et institutions échangent sur les innovations et les opportunités du marché

un évènement grand public, apprécié pour son ambiance conviviale, ses expositions variées, ses animations culturelles et sa diversité commerciale

Chaque édition attire des dizaines de milliers de visiteurs, faisant de la foire un moteur d'activité pour les secteurs du commerce, de l'artisanat, de la gastronomie et des services.

Pour les organisateurs, cet évènement joue un rôle de baromètre économique. Il permet de suivre l'évolution des tendances de consommation, de mesurer l'impact des politiques commerciales et d'encourager la rencontre directe entre producteurs, distributeurs et consommateurs.