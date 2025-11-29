Togo: Lomé vibre au rythme de sa grande foire internationale

28 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La Foire Internationale de Lomé (FIL) a officiellement ouvert ses portes vendredi, lançant un peu plus de deux semaines d'activités commerciales, culturelles et professionnelles.

Comme chaque année, l'évènement attire un large public et réunit des exposants venus de divers horizons, confirmant son statut de rendez-vous phare de l'économie togolaise et régionale.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre délégué chargé du Commerce et du Contrôle de la qualité, Kossi Ténou, qui a procédé au traditionnel coupure du ruban.

Selon lui, la FIL reste un espace stratégique pour mesurer la vitalité du commerce togolais et la capacité des acteurs à évoluer dans un environnement économique en constante mutation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette rencontre africaine est un symbole de résilience et de transformation économique », a-t-il déclaré, soulignant l'importance du dynamisme entrepreneurial face aux défis actuels.

L'invité d'honneur de cette édition est la Chine, un partenaire de longue date du Togo. Pékin est présent depuis plusieurs décennies dans de nombreux secteurs du pays, du commerce aux infrastructures.

La participation renforcée de la Chine traduit une volonté des deux pays de consolider leurs échanges et d'offrir aux visiteurs une vitrine des produits, technologies et opportunités chinoises.

La FIL se distingue par sa double vocation. Elle est à la fois:

un carrefour professionnel, où entreprises, investisseurs et institutions échangent sur les innovations et les opportunités du marché

un évènement grand public, apprécié pour son ambiance conviviale, ses expositions variées, ses animations culturelles et sa diversité commerciale

Chaque édition attire des dizaines de milliers de visiteurs, faisant de la foire un moteur d'activité pour les secteurs du commerce, de l'artisanat, de la gastronomie et des services.

Pour les organisateurs, cet évènement joue un rôle de baromètre économique. Il permet de suivre l'évolution des tendances de consommation, de mesurer l'impact des politiques commerciales et d'encourager la rencontre directe entre producteurs, distributeurs et consommateurs.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.