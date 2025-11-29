Congo-Kinshasa: Plusieurs quartiers de Mbuji-Mayi privés d'eau depuis 2 semaines

28 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'eau potable est devenue une denrée rare depuis près de deux semaines dans plusieurs quartiers de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Radio Okapi a constaté, jeudi 27 novembre sur les artères de la ville, plusieurs ménagères et leurs enfants avec des bidons à la recherche de cette denrée vitale.

C'est depuis près de deux semaines que plusieurs femmes ménagères, les jeunes filles et garçons avec des bidons jaunes et des bassins circulent sur des avenues de Mbuji-Mayi à la recherche de l'eau potable.

"Hier soir, je n'ai pas pu préparer à cause du manque d'eau. Je viens de Kamala wa Nkata je pars chez Muamba wa Mpoyi pour chercher l'eau. On s'est réveillée depuis 4h00 pour chercher de l'eau", a déclaré une habitante.

La Régie de distribution d'eau (REGIDESO) justifie cette pénurie par le manque d'énergie électrique pour faire tourner ses machines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle recourt aux "groupes électrogènes qui n'ont pas la même capacité que l'énergie hydroélectrique", a expliqué

Didier Mbudi Lelo, directeur régional de la REGIDESO :

"Nous fonctionnons 10 heures par jour à Lukelenge pour consommer 1000 litres de carburant. Nous fonctionnons 2h30 à peu près, or avec l'énergie hydro-électrique, nous pouvons produire 8 000 mètres cube par jour".

Pour sa part, Jean Crispin Mukendi, directeur provincial de la Société nationale d'électricité (SNEL) annonce une panne sur le transformateur au niveau de la sous-station de la centrale hydroélectrique de Tshibwe.

En attendant sa réparation, la SNEL fonctionne avec "les groupes thermiques d'une capacité inférieure, qui n'arrive pas à couvrir toute la population, de 18h00 à minuit 30, avec délestage des quartiers".

La SNEL attend une nouvelle acquisition pour remplacer l'unité défectueuse.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.