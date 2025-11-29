Congo-Kinshasa: Eliminatoire Coupe du monde de basketball - Le stage des Léopards réduit à 10 joueurs

La sélection nationale de la République démocratique du Congo de basketball version masculine effectue un stage des préparations pour les Éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 à Auxerre (France). Il ira du 27 au 30 novembre avec le nombre réduit à 10 Léopards attendus dans la tanière.

Un stage de courte durée (72 heures), certes, il est important pour permettre au sélectionneur national, Michel Perrin, d'évaluer les talents dont les nouveaux venus, à l'instar de Francis Torrebore (Meneur de 32 ans) et Glody Mazeko (Meneur de 23 ans).

Logée dans le groupe B, la République démocratique du Congo jouera son premier match en février 2026 contre Madagascar. Dans ce groupe, il y a aussi le Sénégal (vice-champion d'Afrique 2025) et la Côte d'Ivoire.

" Nous n'aurons pas la possibilité d'organiser le stage en deux temps, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde pour la zone Afrique ont déjà débuté. Donc au moment où nous organisons le stage, il y a d'autres pays qui jouent déjà parce que si nous étions engagés dès ce mois, ça allait être très compliqué", a indiqué Paulin Kabongo, président de la Fédération de basketball du Congo (FEBACO).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour un problème administratif, les trois joueurs congolais évoluant dans le pays, attendus pour le stage, n'ont pas pu rejoindre Auxerre.

" Au départ, nous attendions seize joueurs. Donc, trois qui devraient venir du pays. Mais vous savez que chez nous, nous avons eu d'énormes difficultés aux démarches auprès de l'ambassade de France, qui nous a fait retourner au Centre européen de visa, où les rendez-vous sont compliqués malgré toutes les démarches menées avec notre ministère des Affaires étrangères. Nous avons pu accrocher que le 5 décembre qui fait que les 3 qui devraient venir de chez nous (RD Congo, NDLR) ne saurons pas venir ici (France). " a déploré le numéro 1 du Basketball congolais.

Les blessés ne prendront pas non plus part à ce stage, a poursuivi Paulin Kabongo :

" Malheureusement aussi, la plupart des joueurs évoluant en Europe, il y en a ceux qui sont blessés notamment Lutete, Emmanuel Wemby, ... Nous avons épargné Matthieu Kamba, il était blessé toute l'année, il est dans une phase de rééducation".

D'après la FEBACO, dix Léopards sont déjà dans la tanière, dont :

Noé Cuma Toto

Fred Loubaki

Glody Mazeko

Francis Torrebore

Eric Kibi

Mervedie Miteo

Garmine Kande

Maxi Shamba

Jordan Sakho.