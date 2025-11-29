Congo-Kinshasa: Un policier condamné à mort pour meurtre d'un civil au grand marché à Mbandaka

Le tribunal militaire de garnison de Mbandaka a prononcé, mercredi 26 novembre, la peine capitale contre le policier Wally Molangi José, agent de deuxième classe, reconnu coupable du meurtre d'un civil au grand marché de la ville. Ce verdict est intervenu à l'issue d'un procès en flagrance ouvert, lors d'une audience publique tenue devant la mairie de Mbandaka.

Selon les faits établis, le policier a tiré à bout portant sur un homme au quartier Ebendjola, dans la commune de Mbandaka, après une altercation liée au paiement d'une taxe pour la recharge de téléphone. L'incident s'est produit lors d'une opération de recouvrement forcé des taxes imposées aux conducteurs de motos-taxis et aux chargeurs de téléphones.

Ce jugement répond à la motion d'information déposée par le député provincial Louison Mumbenga Botuli auprès de l'Assemblée provinciale. Pour les habitants de Mbandaka, cette décision est un signal fort contre l'impunité et un avertissement pour tout agent de l'ordre qui tenterait d'ôter la vie humaine pour une simple dispute.

« Ce verdict sert d'exemple », témoignent plusieurs citoyens, dans un contexte marqué par une insécurité grandissante.

Autres décisions du tribunal:

Prince Bolowa Nsala, sous-commissaire principal de la police, et Konde Yende, chef de la localité de Bongondjo, ont été acquittés.

Le policier José Ndjoko, en fuite, a été condamné par défaut.