Mauritanie: Leila Bouamatou, Administratrice Directrice Générale, a été honorée par le Président de la République, SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et décorée de l'insigne de Chevalier de l'Ordre National du Mérite

26 Novembre 2025
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Chérif Ismael Aïdara

Ce 28 novembre 2025, jour d'anniversaire de la fête nationale de la République Islamique de Mauritanie marque un nouveau tournant pour la Générale de Banque de Mauritanie (GBM) et son Administratrice Directrice Générale, Dr Leila Bouamatou. Son leadership dans l'agenda républicain prend du galon avec cette décoration de l'insigne de Chevalier de l'Ordre National du Mérite des mains que vient du Président de la République, SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

En recevant cette distinction ce 28 novembre, jour de la fête nationale, des cordes et des étoiles supplémentaires à haute portée sociale étincellent la trajectoire d'une leader charismatique qui poursuit son ascension et ancrage dans les annales de la Nation mauritanienne. Dr Leila Bouamatou, Administratrice Directrice Générale, joue sa partition pour le développement de l'inclusion financière et économique du pays. Sa performance et ses réformes audacieuses dans le milieu bancaire sont palpables.

Dr Leila Bouamatou incarne une vision moderne de la finance mauritanienne, un leadership audacieux et un engagement constant au service du développement économique du pays. Le rayonnement fulgurant de la Générale de Banque de Mauritanie porte son empreinte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

la Banque qui mesure à juste titre l'importance de cette distinction prestigieuse actée par le Président de la République Islamique de Mauritanie, SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Lire l'article original sur Confidentiel Afrique.

Tagged:
Copyright © 2025 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.