Ce 28 novembre 2025, jour d'anniversaire de la fête nationale de la République Islamique de Mauritanie marque un nouveau tournant pour la Générale de Banque de Mauritanie (GBM) et son Administratrice Directrice Générale, Dr Leila Bouamatou. Son leadership dans l'agenda républicain prend du galon avec cette décoration de l'insigne de Chevalier de l'Ordre National du Mérite des mains que vient du Président de la République, SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

En recevant cette distinction ce 28 novembre, jour de la fête nationale, des cordes et des étoiles supplémentaires à haute portée sociale étincellent la trajectoire d'une leader charismatique qui poursuit son ascension et ancrage dans les annales de la Nation mauritanienne. Dr Leila Bouamatou, Administratrice Directrice Générale, joue sa partition pour le développement de l'inclusion financière et économique du pays. Sa performance et ses réformes audacieuses dans le milieu bancaire sont palpables.

Dr Leila Bouamatou incarne une vision moderne de la finance mauritanienne, un leadership audacieux et un engagement constant au service du développement économique du pays. Le rayonnement fulgurant de la Générale de Banque de Mauritanie porte son empreinte.

la Banque qui mesure à juste titre l'importance de cette distinction prestigieuse actée par le Président de la République Islamique de Mauritanie, SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.