Afrique de l'Ouest: Médiation, arbitrage et négociation - Des auditeurs reçoivent leurs diplômes

Fin de formation pour les auditeurs de la 10e promotion du Centre de recherche et de formation professionnelle à la médiation, à l'arbitrage et à la négociation (Cerfopman). Ils ont reçu leurs diplômes le 22 novembre 2025, à la Faculté de droit civil de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest (Ucao).

Au nom de la promotion, le président, Prof. Joseph Assié Bénié, s'est félicité du parcours accompli. « Vous venez d'assister à la cérémonie de remise de diplôme de notre promotion, la dixième promotion qui vient prendre sa formation. Depuis 2024-2025, nous avons suivi cette formation depuis le mois de novembre pour terminer en juillet », a-t-il rappelé.

Se félicitant d'un taux de réussite exceptionnel de 100 %. « Nous étions 24 au départ et les 24 ont été admis. Il y a quelques étrangers, Maliens, Béninois et autres », a-t-il souligné.

Insistant sur l'importance de la médiation, le professeur a rappelé ses origines profondément africaines. Selon lui, la médiation est née en Afrique. « Ce qu'on appelle l'arbre à palabre, c'est ça la médiation. Quand il y a un problème, un sage réconcilie les gens. Le rôle du médiateur est d'amener les parties à se parler, à renouer le dialogue afin qu'elles trouvent elles-mêmes la solution à leur conflit, contrairement aux décisions judiciaires souvent sources de rancoeurs persistantes », a-t-il expliqué.

Le président de la promotion a également salué la loi de 2023 permettant aux juges d'orienter certaines affaires vers la médiation, une avancée majeure pour désengorger les tribunaux et favoriser des règlements rapides, moins coûteux et durables.

Enfin, il a rappelé que la médiation est « un métier d'avenir » ouvert à tous. « Parmi nous, il y a des avocats, des juristes, des médecins, des prêtres, des financiers, des ingénieurs... Pour faire de la médiation, on n'a pas besoin de connaître le droit. C'est le bon sens et l'écoute », a-t-il précisé.

La 10e promotion quitte ainsi l'Ucao avec la conviction que la médiation, héritage ancestral et outil moderne, a désormais un rôle incontournable à jouer dans la construction d'une société plus apaisée et plus juste.