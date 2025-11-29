Cote d'Ivoire: Présidence du Gotic - Laurent Gnon plébiscité par les membres

Selon un communiqué publié le 25 novembre 2025, par le service communication du Groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication (Gotic) de Côte d'Ivoire, l'Assemblée générale mixte a confirmé la confiance de ses membres au président Laurent Gnon.

Réunis au siège de la faîtière à Cocody Angré Djorobité 1, ils ont examiné le rapport moral et financier 2023-2025 et entériné d'importantes réformes destinées à moderniser la gouvernance de l'organisation.

Le quitus accordé à l'équipe dirigeante est intervenu après l'analyse d'un bilan jugé solide. La cohérence des actions institutionnelles, la gestion responsable de la mandature et la qualité des représentations nationales comme internationales ont été particulièrement saluées. Ce soutien traduit, selon plusieurs membres, la crédibilité d'un travail conduit avec constance et la capacité de l'équipe actuelle à défendre les intérêts du secteur.

Dans le même élan, les nouveaux Statuts et le nouveau Règlement intérieur ont été adoptés. Ces textes prolongent désormais la durée du mandat présidentiel de trois à cinq ans, tandis que le Conseil d'administration passera de onze à quinze membres.

Grâce à ces changements, la faîtière entend mieux accompagner ses projets, renforcer sa structuration et consolider son professionnalisme, une orientation jugée essentielle dans un contexte de mutation rapide du numérique.

À l'issue des travaux, Laurent Gnon a souligné que l'adoption de ces réformes ainsi que la validation du rapport moral et financier marquaient « une nouvelle étape dans la consolidation de la gouvernance » du Gotic-CI. Il a remercié les membres pour leur confiance renouvelée et réaffirmé son engagement à poursuivre le développement d'un écosystème numérique fort et compétitif, au service des entreprises ivoiriennes.