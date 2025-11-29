Afrique: Obligations samouraï - Afreximbank séduit plus de 100 investisseurs et mobilise plus de 316 milliards de FCFA

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a bouclé avec succès sa deuxième émission d'obligations samouraï. L'opération, d'un montant total de 81,8 milliards de yens, soit environ 527 millions de dollars US (316 200 000 000 FCFA), dépasse largement les résultats de sa première émission réalisée en 2024.

Cette performance résulte de l'intérêt marqué de plus de 100 investisseurs institutionnels et particuliers, confirmant la confiance du marché japonais dans la solidité du crédit d'Afreximbank et son rôle croissant en tant qu'acteur majeur sur le marché des émissions en yen.

Une tranche de 45,8 milliards de yens portée par la demande pour les échéances courtes

Le 18 novembre, la banque a fixé le prix d'une tranche de 45,8 milliards de yens à échéance 3 ans, sur le segment régulier des obligations samouraï. Cette étape faisait suite à une série d'activités d'engagement des investisseurs organisées en marge de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9) : tournées de présentation sans transaction dans les villes de Tokyo, Kanazawa, Kyoto, Shiga et Osaka, conférence mondiale des investisseurs et sondage approfondi sur les échéances potentiellement recherchées.

Dans un contexte d'attentes d'une hausse des taux directeurs par la Banque du Japon, l'appétit des investisseurs s'est clairement orienté vers les maturités courtes, conduisant à la mise sur le marché d'une tranche à trois ans. Cette émission a attiré une demande diversifiée : 22,3 % provenant des gestionnaires d'actifs, 15,3 % des assureurs-vie et près de 40 % des entreprises régionales et investisseurs fortunés.

Une obligation samouraï de détail doublée en un an

En parallèle, Afreximbank a émis une deuxième obligation samouraï de détail, également d'une durée de trois ans, pour un montant de 36 milliards de yens. Cette valeur représente plus du double de l'émission inaugurale de 2024 (14,1 milliards de yens) et constitue la première obligation de détail de ce type émise au Japon en 2025.

À la suite de la mise à jour de son enregistrement de référence le 7 novembre, SMBC Nikko a conduit une importante enquête de demande auprès de son réseau national, suivie d'une période d'offre de six jours ouvrables. L'opération a bénéficié d'une visibilité renforcée grâce à la participation active d'Afreximbank à la TICAD9, notamment via un Séminaire sur la finance africaine destiné à présenter la mission de la Banque et son profil de crédit aux principaux investisseurs japonais.

SMBC Nikko Securities Inc. a agi comme chef de file et teneur de livre pour l'ensemble des transactions.

Un succès qui confirme la stratégie de diversification d'Afreximbank

Pour Chandi Mwenebungu, Directeur général de la Trésorerie et des Marchés et trésorière du Groupe Afreximbank, ce succès reflète le renforcement des liens avec les investisseurs nippons :

« Nous nous félicitons du succès de notre deuxième émission d'obligations samouraï, qui représente une augmentation significative par rapport à notre première émission de 2024. Cette forte demande témoigne de la confiance soutenue dans le crédit et le mandat d'Afreximbank. Nous restons déterminés à renforcer notre présence sur le marché samouraï grâce à un engagement régulier auprès des investisseurs et à une collaboration continue avec nos partenaires japonais. »

Avec cette opération record, Afreximbank confirme son positionnement stratégique sur les marchés internationaux et poursuit sa stratégie de diversification de ses sources de financement au service du développement africain.