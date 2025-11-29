Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisirs - Les chiffres-clés d'un secteur robuste et en croissance

La cité balnéaire d'Adiaké a servi de cadre, ce jeudi 27 novembre 2025, à la Rencontre annuelle entre le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, et ses équipes. Une rencontre consacrée au bilan de l'exercice écoulé ainsi qu'à la définition des priorités pour 2026. Ce rendez-vous stratégique confirme la robustesse et le potentiel de transformation d'un secteur désormais positionné comme l'un des leviers majeurs de l'économie nationale.

Selon les chiffres dévoilés par le ministre, l'industrie touristique et ludique a généré plus de 1 100 milliards FCFA en 2025, soit 6,5 % du PIB national, et mobilisé 560 000 emplois directs et indirects. La Côte d'Ivoire a par ailleurs accueilli près de 4 millions de touristes nationaux et internationaux, confirmant une dynamique de croissance continue malgré certaines contraintes internes et externes.

Le ministre a présenté un bilan « sans complaisance », fondé sur les performances des directions générales, des structures opérationnelles et des organismes rattachés.

La mesure phare annoncée à Adiaké concerne la réforme de la taxe de séjour, ou Taxe de développement touristique (TDT), qui passera de 1,5 % à 2,5 % dès 2026. Cette nouvelle orientation prévoit une répartition équilibrée : 50 % pour l'État et 50 % pour le Ministère du Tourisme et des Loisirs. L'objectif est de doter le secteur de ressources renforcées pour financer des infrastructures, intensifier les contrôles et accompagner l'essor de l'offre touristique.

Les indicateurs de performance confirment également une année riche en avancées : 1 011 inspections menées dans les établissements touristiques et de loisirs, 923 mises en demeure signifiées, 540 établissements évalués (+20 %) dont 480 classés (+47 %), ainsi que 2 120 licences et agréments délivrés via le Guichet unique.

Les efforts conjoints de la DGITH, de la DGL, du Fonds de Développement Touristique (FDT) et du Conseil National du Tourisme (CNT) ont permis l'exécution complète du programme 2025. Parmi les temps forts, le retour réussi du Salon international du tourisme d'Abidjan (SITLA) a été particulièrement salué.

Au-delà du bilan, l'atelier a permis un exercice d'introspection autour des enjeux essentiels : formation, sécurité, digitalisation, promotion et valorisation des loisirs, autant de priorités qui structureront la stratégie sectorielle en 2026.

A noter que le tourisme ivoirien s'affirme plus que jamais comme un pilier stratégique : près de 1 300 milliards FCFA générés et 560 000 emplois créés. Avec une fiscalité modernisée pour accompagner une croissance durable, l'année 2026 s'annonce comme celle d'une consolidation ambitieuse.