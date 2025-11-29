Cote d'Ivoire: Gestion des plaintes portant sur les cas de Vbg - Les points focaux de Grand-Lahou formés sur les mécanismes

28 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

L'Ong Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains (Ipsdh) met en place un mécanisme de gestion des plaintes sensibles (Violences basées sur le genre) dans le cadre du projet de Renforcement des ouvrages du système électrique et d'accès à l'électricité (Proser).

À cet effet, l'Ong a organisé une session de formation des points focaux animée par Beugré Hénock, superviseur de la zone de Grand-Lahou. Cette session s'est tenue le mercredi 19 novembre 2025, à la sous-préfecture d'Ebonou.

Le sous-préfet, Farihidjé Mohamed Coulibaly, a traduit sa reconnaissance aux organisations, estimant que cette formation contribuera à réduire le nombre de personnes victimes de violences basées sur le genre (Vbg).

Cette initiative matérialise la volonté de l'Ong à travers la formation des points focaux et des superviseurs sur les mécanismes de gestion des plaintes, avec un accent particulier sur les Vbg et sur le système de référencement des cas de Vbg/Eas/Hs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Josiane Koudou, présidente de l'Ong Ipsdh, la formation découle de la volonté de CI-Energies d'améliorer l'appropriation des outils de gestion des plaintes par les communautés. « Avec ces outils, l'objectif est de minimiser les impacts négatifs des quatre projets d'électrification rurale sur les populations », a-t-elle indiqué.

Elle a souligné que dans le cadre du projet d'électrification financé par la Banque africaine de développement (Bad), certaines activités pourraient léser les populations. Il est donc important que celles-ci disposent de voies de recours. « C'est dans ce sens que nous mettons en place un mécanisme de gestion des plaintes ou des griefs. Il est donc essentiel que les points focaux désignés par les différents chefs de village disposent d'outils nécessaires pour l'opérationnalisation du Mgp », a-t-elle expliqué.

Pour elle, l'ensemble de ces formations, menées dans le cadre du Projet de renforcement des ouvrages du système électrique et d'accès à l'électricité (Proser), vise à raccorder au réseau national d'électricité 1 388 localités réparties dans 11 districts du pays.

La formation a porté sur les plaintes sensibles et ordinaires, ainsi que sur la procédure administrative à suivre pour remonter l'information. Ce fut également un moment de partage d'expériences et de témoignages entre les points focaux issus des différentes localités.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.