Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - L'Université internationale ICK de Bouaké fait sa rentrée académique

Le nouveau recteur a décliné sa vision à travers des actions prioritaires.

« L'excellence et la responsabilité sociale : piliers d'une université au service du développement ». C'est autour de ce thème que l'Université internationale ICK (U2ICK), sise à Bouaké, a fait le jeudi 26 novembre 2025, sa rentrée solennelle pour l'année académique 2025-2026. C'était en présence du parrain, le général Issa Coulibaly Karna, fondateur de ladite université, par ailleurs ministre-gouverneur du District autonome des Savanes.

Nouvellement nommé recteur de cette université, le professeur Henri Bah, enseignant de philosophie à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, a décliné sa vision pour faire de cette institution, un établissement universitaire de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

Pour cette nouvelle année académique, il a énuméré plusieurs actions prioritaires qui guideront sa gouvernance. A savoir, le renforcement de l'esprit d'appartenance à l'institution chez les enseignants, la systématisation des évaluations pédagogiques, ainsi que le renforcement de l'encadrement des étudiants et de l'efficacité des services administratifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Précisant que l'institution universitaire qu'il dirige accueille 544 étudiants en licence et 23 en master, le professeur Henri Bah s'est engagé à garantir la qualité de l'enseignement dispensé, tout en appelant les étudiants à la discipline. Il les a rassurés quant à la mise à disposition d'un encadrement renforcé, les exhortant à faire preuve de discipline, de motivation et d'efforts constants.

À la suite de ces interventions, le général Issa Coulibaly Karna a déclaré officiellement ouverte l'année académique 2025-2026. « Ensemble, donnons à cette université le rang et la place qu'elle mérite », a-t-il lancé.

En marge de cette rentrée académique, 40 étudiants de la première promotion de diplômés de licence, toutes filières confondues, ont reçu leurs parchemins. Ils ont été félicités par les personnalités présentes et par leurs parents.