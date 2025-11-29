Au bout de 72 heures de conclave, les « Market Days » de l'Africa Investment Forum (AIF) 2025 se sont achevés, ce vendredi 28 novembre à Rabat (Maroc), sur des intentions d'investissement d'un montant de 15,263 milliards de dollars pour 39 projets « bancables » en Afrique. C'est beaucoup moins qu'en 2024 en termes de volume mais il semble que les approches sont différentes.

Rideau ! L'Africa Investment Forum 2025 s'est achevé ce vendredi 28 novembre à Rabat (Maroc), avec 15,263 milliards de dollars d'intérêts d'investissement pour 39 projets « bancables », au sortir des « boardrooms » (Salles de transactions). Comparé aux 29,5 milliards de dollars annoncés lors de l'édition 2024, ce résultat est en net recul. Ce quasi-dédoublement traduit un contexte d'investissement plus prudent, mais aussi un resserrement des critères de sélection des projets présentés comme « bancables ».

Si le forum a confirmé la volonté politique d'accélérer la mobilisation du capital africain, la baisse du volume d'engagements interroge la capacité de l'AIF à maintenir son attractivité et à convertir ses annonces en financements réels. Pour bon nombre d'observateurs, cette édition 2025 marque un tournant : l'heure n'est plus aux grands montants affichés, mais à la crédibilité et au suivi des projets financés.

En 2024, les engagements portaient sur 37 à 34 projets "investment-ready" parmi les projets présentés. Pour l'édition 2025, le chiffre de 15,2 Mds$ représente donc près de deux fois moins que l'année précédente et constitue donc un recul net.

Ce recul peut être interprété comme un signal inquiétant : moins d'investissements engagés, ou des engagements plus prudents -- ce qui pourrait refléter un regain de prudence des investisseurs face aux risques (macro-économiques, géopolitiques, inflation, coûts, etc.).

Alternativement, cela pourrait refléter un changement de méthodologie : peut-être des critères plus stricts pour qualifier "projet bancable", ou un premier filtre plus rigoureux avant engagement. C'est ce que semble expliquer Max Magor Ndiaye, Directeur Senior à la Banque Africaine de Développement (BAD), lors de la conférence de presse de clôture.

Selon lui, « Nous avons changé de méthodologie par rapport à l'année dernière, cette fois-ci, nous avons laissé libre cours aux parties de définir leur intérêt et de mettre ou pas un chiffre et, à mon avis, cette nouvelle approche est plus réelle. »

Cette thèse semble corroborer la déclaration, un peu plus tôt, de la figure centrale de l'événement, Sidi Ould Tah. En dévoilant les résultats des « Boardrooms » lors de la cérémonie de clôture, c'est un président de la BAD, très satisfait et confiant qui déclare : « Nous avons organisé 39 « boardrooms » (salles de transactions) prêtes à l'investissement. Comme je l'ai dit précédemment, ce montant sera suivi de près lors des prochaines éditions de l'Africa Investment Forum, car il reflète le vif intérêt pour des transactions sur le point d'aboutir à un accord financier. »

Du "buzz" à l'impact concret

Les Market Days 2025 de l'AIF 2025 se seraient concentrés sur des dossiers matures, soutenus par des études d'impact, de faisabilité et des modèles financiers solides. C'est cette structuration en amont qui aurait permis de déclencher « l'appétit » des bailleurs de fonds internationaux, du moins selon le président de la BAD. Pour Sidi Ould Tah, « Les accords, que nous avons conclus ici, constituent une première étape essentielle dans le développement économique et le début de la transformation de l'Afrique. » Sidi Ould Tah d'ajouter : « Grâce à notre engagement sans faille, banquiers, investisseurs et décideurs politiques, nous réaliserons ensemble la promesse d'une Afrique prospère, résiliente et souveraine. »

Toujours est-il qu'un montant d'intérêts d'investissement n'est pas équivalent à des fonds décaissés. Encore faudrait-il qu'après les annonces, les financements soient réellement mobilisés -- ce qui prend souvent des mois, voire des années.

Si les montants flanchent, cela va alimenter le doute sur la capacité du forum à convertir le "buzz" en capital réel. À moyen terme, cela peut tout de même nuire à la crédibilité du forum : moins d'engagements = moins d'attractivité = cercle vicieux.

Toutefois, cette baisse de près de 48 % des intérêts d'investissement ne doit pas forcément être vue comme un échec, mais plutôt comme un avertissement. Elle indique que le modèle basé sur le quantum d'annonces ne suffit plus et il faudra que le forum évolue vers plus de transparence sur la nature réelle des engagements, des mécanismes pour accélérer l'exécution et des garanties de suivi (clôture, décaissement, mise en oeuvre).

Autrement dit : passer du "buzz" à l'impact concret.

Energie et Transports

Conformément à la tradition de l'AIF, les dans différentes zones géographiques et différents secteurs et, l'orientation des capitaux semble révéler les priorités stratégiques de l'Afrique. Ainsi que l'a indiqué Sidi Ould Tah, les deux tiers des « boardrooms » (salles de transactions) ont concerné les secteurs de l'énergie et des transports, tandis que les autres comprenaient des entreprises prometteuses dans les domaines de l'industrie et de l'agroalimentaire.

Devant un parterre de ministres dont la ministre marocaine de l'Economie et des finances, Nadia Fettah, Sidi Oul Tah a indiqué que l'enjeu est désormais de transformer ces promesses financières en chantiers actifs. « Un mécanisme de suivi rigoureux a été annoncé pour garantir que chaque dollar promis soit effectivement décaissé », a-t-il souligné.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, l'événement porté par la BAD et ses partenaires (Africa50, Afreximbank, DBSA, entre autres), et auquel 32 organisations mondiales du secteur privé (elles sont deux fois plus nombreuses qu'en 2024) ont apporté leur soutien financier à la réalisation, a drainé plus de 2 000 délégués et plus de 1 800 places individuelles réparties dans 39 « boardrooms » (salles de transactions) ont été occupées par des fournisseurs de capitaux privés venus d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe, des Amériques et d'Australie. Des banques commerciales et d'investissement, notamment Citibank, Deutsche Bank, Qatar Development Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, Rand Merchant Bank et JP Morgan ont également été représentées.

Tendance à la prudence

A priori et en analysant le volume d'intentions annoncées, on peut en déduire que le contexte macroéconomique (taux élevés, perception du risque, resserrement global des investisseurs) a clairement pesé. Les délégations, notamment internationales, ont annoncé moins de montants et sur des projets plus ciblés.

Par ailleurs, avec 39 projets sélectionnés comme "bancables", l'AIF 2025 a visiblement resserré la définition du "prêt à financer". Cette rigueur est positive, même si elle réduit mécaniquement les volumes annoncés.

Il faut dire que depuis plusieurs éditions, le forum accumule les annonces mais peine à convertir les engagements en décaissements. Récemment, la BAD avait communiqué un taux de clôture progressif qui est généralement inférieur à 25% du montant total annoncé. Par exemple, sur les 37 milliards de dollars annoncés en 2024, seule une fraction serait effectivement injectée dans les projets dans les années suivantes.

Les investisseurs, de plus en plus sensibles à cette réalité, retiennent sans doute leurs chiffres pour ne pas alimenter une dynamique d'annonces sans lendemain.

Ce que cela révèle sur le forum, lui-même, c'est que ce recul 2025 confirme un sentiment qui grandit dans les cercles économiques africains : l'AIF tourne un peu en rond. Les discours restent ambitieux, mais les instruments financiers continentaux n'évoluent pas assez vite. Tant que les fonds de pension, les assurances et les banques africaines n'auront pas de véhicules adaptés pour absorber le risque, la mobilisation du capital local restera théorique -- malgré le fait que ce soit le thème récurrent depuis cinq ans.

L'AIF 2025 a été dynamique, bien organisé, et riche en plaidoyers politiques. Mais sur le plan strictement quantitatif, 15,263 milliards de dollars, c'est une contre-performance par rapport au niveau record de 2024. L'enjeu pour 2026 sera donc clair : regagner du terrain, mais surtout regagner en crédibilité sur la conversion réelle des engagements. Comme l'a suggéré le représentant de la Banque de développement de l'Afrique australe (DBSA) : « Le thème principal de cette édition doit être porté au-delà de l'AIF : « Réduire les écarts : mobiliser le capital privé pour libérer tout le potentiel de l'Afrique » »