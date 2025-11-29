Afrique de l'Ouest: Sénégal - Le Trésor Public lève avec succès 33 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue de faire face au financement du budget de l'Etat du Sénégal, le Trésor Public a levé avec succès ce vendredi 28 novembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 33 milliards FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans.

Le montant mis en adjudication était de 30 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales se situe à 41,354 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 137,85%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 33 milliards de FCFA et celui rejeté à 8,354 milliard de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 79,80%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,28% pour les bons, 7,53% pour les obligations de 3 ans et 7,45% pour celles de 5 ans.

L'émetteur s'engage à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 novembre 2026. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, le Trésor public entend le faire à la date d'échéance fixée au 1er décembre 2028 pour celles de 3 ans et au 1er décembre 2030 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement au taux de 6,30% pour les titres de 3 ans et 6,45% pour ceux de 5 ans et ce dès la fin de la première année.