Sénégal: Baisse annoncée des prix des hydrocarbures - La mesure sera effective à partir du 1er janvier 2026

C'est le 1er janvier 2026 que la baisse annoncée par le Premier ministre des prix des hydrocarbures sera effective. L'annonce est de Birame Soulèye Diop, ministre du Pétrole, des Energies et des Mines.

Il s'exprimait le 28 novembre 2025 à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement. «Il fallait sécuriser la démarche. Au plus tard le 1er janvier 2026, ces mesures entreront en ligne de compte», a affirmé M. Diop. Il a expliqué que pour ce qui est de la première tranche, les ménages qui consomment de 0 à 150 Kwh étaient facturés à 91,17 FCfa le kwh. «La proposition, c'est de baisser cela jusqu'à 82 francs Cfa le Kwh, soit une baisse de 10%», a dit le ministre.

Selon Birame Soulèye Diop, la mesure de baisse concerne les ménages à faible revenus et impactera 1 166 228 clients sociaux dont 266 000 sur le post-paiement et 889 361 pour le Woyofal. Il a ajouté que ce sont 85% des clients domestiques de Senelec de la catégorie «petite puissance» qui seront concernés.

Selon le ministre, pour ce qui est des professionnels à petite-puissance qui consomment entre 0 et 50 kwh, ils étaient facturés à 163,81 francs Cfa. «Dans la mesure actuelle, elle baissera jusqu'à 147, 43 francs Cfa, soit une baisse de 10%», a précisé Birame Soulèye Diop.

S'agissant des prix des hydrocarbures, il informe que son département finalise actuellement la baisse des prix. «Nous posons les dernières touches en collaboration avec les techniciens du ministère des Finances pour qu'il n'y ait pas d'incidences sur les subventions», a déclaré M. Diop.