Soudan: Le Premier ministre inspecte le centre d'hébergement des personnes déplacées d'El-Fasher

28 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a effectué aujourd'hui une visite d'inspection au centre d'hébergement des personnes déplacées de El-Fashir à Al-'Afad, dans l'État de Al-Shamaliya, accompagné du Ministre de l'Énergie, l'Ing. Moatasem Ibrahim, de la Commissaire générale à l'Aide humanitaire, Salwa Adam Benya, ainsi que de le Conseiller du Premier ministre, l'Ambassadeur Badr Al-Din Al-Jaafari.

Son Excellence a évalué le niveau des services fournis aux déplacés, saluant l'esprit profond de solidarité qui caractérise la société soudanaise et rendant hommage aux efforts conjoints de l'État, des citoyens et des hommes d'affaires en soutien aux déplacés, au premier rang desquels Azhari Al-Mubarak.

Le Premier ministre a réaffirmé que le citoyen et les dossiers des déplacés de la guerre constituent une priorité absolue pour le Gouvernement de l'Espoir, soulignant la nécessité de garantir des moyens de vie dignes et durables.

Dr. Kamil Idris a en outre instruit l'exécutif de fournir tous les services essentiels, de lever les obstacles entravant la reprise d'une vie normale, et de favoriser le retour des déplacés hors des centres d'hébergement.

