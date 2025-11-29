Soudan: Assassinat du directeur du bureau de SUNA à El-Fasher par la milice rebelle

28 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) exprime sa profonde douleur en annonçant l'assassinat du directeur de son bureau à El-Fasher, le journaliste Taj Al-Sir Mohamed Suleiman, ainsi que de son frère, tués par les éléments de la FSR (Forces de Soutien Rapide rebelle) qui les ont exécutés à leur domicile, situé dans le quartier Al-Daraga, dans la ville d'El-Fasher, État du Darfour du Nord.

Le défunt journaliste accomplissait ses missions professionnelles avec un sens élevé du devoir, de l'intégrité et du dévouement, restant engagé dans son rôle médiatique jusqu'au moment de sa mort. Il figurait parmi les journalistes portés disparus depuis l'entrée de la milice dans la ville.

La direction générale de SUNA et l'ensemble des employés présentent leurs sincères condoléances à sa famille, à ses collègues, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu et estimé. Ils implorent Allah le Tout-Puissant d'accorder Sa miséricorde aux deux martyrs, de les accueillir dans Ses vastes paradis et d'inspirer patience et réconfort à leurs proches.

Qu'Allah accorde Sa miséricorde au martyr Taj Al-Sir et l'élève parmi les bienheureux.

« Nous appartenons à Allah et à Lui nous retournons. »

