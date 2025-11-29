Congo-Brazzaville: Le président promet «une lutte intraitable» contre le banditisme

Le Congo-Brazzaville célébrait vendredi 28 novembre le 67e anniversaire de la proclamation de la République. À cette occasion, dans un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président Denis Sassou-Nguesso, a promis une « lutte intraitable » contre les bandits, communément appelés bébés noirs, qui sèment la terreur à travers le pays.

Assis devant les députés et les sénateurs, le président Denis Sassou-Nguesso promet d'être intraitable contre les bandits. « Une lutte sans merci », dit le chef de l'État qui a récemment ordonné l'intervention d'un corps d'élite constitué des éléments de la sécurité présidentielle.

« Je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes, sans foi ni loi, seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit », a-t-il indiqué.

L'opération de lutte contre le banditisme a démarré fin septembre

L'opération de lutte contre le banditisme a démarré fin septembre. Le gouvernement a déjà interdit l'importation de machettes, des armes souvent utilisées par ces bandits. Le chef de l'État a lancé un appel aux Congolais. « C'est pourquoi, je demande aux populations d'accompagner, résolument, les efforts de la force publique dans l'éradication de tous ces criminels invétérés », a-t-il lancé.

Le chef de l'État qui garde le mystère sur une possible candidature à la présidentielle de l'an prochain est également revenu sur son déplacement à la COP30, où il dit avoir « réitéré un plaidoyer en faveur de la préservation des écosystèmes tropicaux » et « plaidé pour des financements climatiques équitables ».