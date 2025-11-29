Congo-Brazzaville: Le président promet «une lutte intraitable» contre le banditisme

29 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Le Congo-Brazzaville célébrait vendredi 28 novembre le 67e anniversaire de la proclamation de la République. À cette occasion, dans un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président Denis Sassou-Nguesso, a promis une « lutte intraitable » contre les bandits, communément appelés bébés noirs, qui sèment la terreur à travers le pays.

Assis devant les députés et les sénateurs, le président Denis Sassou-Nguesso promet d'être intraitable contre les bandits. « Une lutte sans merci », dit le chef de l'État qui a récemment ordonné l'intervention d'un corps d'élite constitué des éléments de la sécurité présidentielle.

« Je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes, sans foi ni loi, seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit », a-t-il indiqué.

L'opération de lutte contre le banditisme a démarré fin septembre

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'opération de lutte contre le banditisme a démarré fin septembre. Le gouvernement a déjà interdit l'importation de machettes, des armes souvent utilisées par ces bandits. Le chef de l'État a lancé un appel aux Congolais. « C'est pourquoi, je demande aux populations d'accompagner, résolument, les efforts de la force publique dans l'éradication de tous ces criminels invétérés », a-t-il lancé.

Le chef de l'État qui garde le mystère sur une possible candidature à la présidentielle de l'an prochain est également revenu sur son déplacement à la COP30, où il dit avoir « réitéré un plaidoyer en faveur de la préservation des écosystèmes tropicaux » et « plaidé pour des financements climatiques équitables ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.