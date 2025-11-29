Alors qu'historiquement, les forêts africaines ont joué un rôle de puit de carbone grâce à leur couvert végétal, les incendies et la déforestation auraient aujourd'hui inversé la tendance. Telle est la conclusion d'une étude de la revue Scientific Reports publiée ce vendredi 28 novembre sur le site Nature.

C'est loin d'être une bonne nouvelle pour le climat. Alors qu'elles ont historiquement agi comme des puits de carbone grâce à leurs arbres qui, en poussant, captent le CO2 et le stockent notamment dans leurs troncs, les forêts et les savanes boisées africaines n'agiraient plus comme tels, si l'on en croit une étude de la revue Scientific Reports publiée ce vendredi 28 novembre sur le site Nature.

Selon elle en effet, si l'Afrique a bel et bien gagné en biomasse entre 2007 et 2010, l'analyse des données satellitaires et des mesures au sol montre qu'ensuite, entre 2010 et 2017, la situation s'est renversée. La quantité de matière végétale présente au-dessus du sol a alors baissé dans les forêts tropicales humides, qui deviendraient aujourd'hui progressivement une source d'émission de gaz à effet de serre. Et si, dans le même temps, les savanes ont, elles, gagné en biomasse, cette hausse ne suffit pas à compenser la totalité des pertes enregistrées dans les forêts tropicales que l'on doit à deux facteurs principaux.

Le premier réside dans les incendies : quand elle brûle, la forêt relâche du carbone dans l'atmosphère. Le second est lié à la déforestation qui réduit ses capacités de stockage, phénomène dont les auteurs du rapport craignent qu'il ne s'accroisse en raison de l'augmentation de la population et des exportations de bois, notamment vers l'Asie. Expliquant que quand les puits de carbone sont moins efficaces, il faut réduire encore davantage les émissions de gaz à effet de serre, ces derniers rappellent donc qu'il est urgent de lutter contre le déboisement.