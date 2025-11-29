Madagascar: Rugby à XV/1re division féminine - Duels d'internationales en perspective

La troisième journée du championnat national féminin oppose FTFA d'Antohomadinika à FT de Manjakaray. Un duel décisif pour la deuxième place, où FTFA part nettement favorite.

Le match de dimanche, comptant pour la troisième journée du championnat de Madagascar (première division féminine), au stade Makis d'Andohatapenaka, s'annonce comme un premier tournant de la saison. Les deux clubs affichent des trajectoires opposées : deux victoires en autant de sorties pour FTFA d'Antohomadinika, tandis que FT de Manjakaray (FTM) totalise une victoire et une défaite.L'ouverture des rencontres de dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka mettra aux prises plusieurs pensionnaires de l'équipe nationale de rugby: le club de FTFA affronte celui de FTM, avec comme enjeu la lutte pour la deuxième place.

Le club de FTFA, vice-champion de Madagascar en 2024, impressionne par sa régularité. Ses victoires successives contre FTVL (28-0) puis RCTS (79-29) confirment la solidité d'un groupe expérimenté, porté par plusieurs internationales. Le duo Sosoa-Nandrianina, véritable moteur offensif, symbolise une équipe rapide, créative et sûre de ses forces.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nos trois-quarts ailes sont notre force. Il faut jouer sans complexe, car les rugbywomen de FTM ne nous ont jamais battues, ce qui constitue déjà un avantage psychologique. Mais la réalité sur le terrain est tout autre, donc nous allons jouer avec prudence », prévient le coach d'Antohomadinika, Nirina Jacky Bayard.

Match sous tension

En face, FTM aborde ce choc avec quelques incertitudes. Quatrième l'an passé, le club a d'abord subi une défaite contre SC de Besarety (12-31) avant de se relancer face à UAS Cheminots (31-17). Mais le départ de cinq joueuses clés vers d'autres clubs a fragilisé l'équilibre de l'effectif.

La capitaine des Ladies Makis à XV, Fenitra Razafindramanga, également pilière de FTM, demeure la pierre angulaire du groupe, entourée de joueuses expérimentées comme Delphine Sarindra ou Felaniaina Marie Jeannie. Leur coach, Lalao Rarivoson, alias Lalao Kely, reste prudente : « Nous voulons renouer avec la victoire, mais ce match sera compliqué. Tout dépendra du mental. Mes joueuses sont prêtes à se battre. »

Historiquement, les confrontations entre les deux clubs ont souvent été serrées, opposant la puissance de Manjakaray à la vitesse d'Antohomadinika. Mais cette saison, l'écart semble plus marqué: FTFA apparaît mieux préparé, plus constant et plus sûr de ses forces.

À la veille de ce choc, la tendance est claire : si FTM joue sans stratégie claire, en peinant à conserver la balle et à assurer mêlées et touches, FTFA part largement favori et pourrait confirmer son statut de sérieux prétendant au titre. Dimanche, le terrain du stade Makis livrera un nouvel acte d'une rivalité entre pensionnaires de l'équipe nationale des deux côtés, une opposition qui ne manque jamais de tension, car c'est l'honneur du club qui est en jeu.