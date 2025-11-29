Madagascar: Transport ferroviaire - Une nouvelle phase de test du train urbain annoncée

Un nouveau compte à rebours est lancé. Le train urbain d'Antananarivo pourrait être opérationnel en cette fin d'année. « L'objectif est de commencer avant le 15 décembre. Ce sera encore une phase test. Mais au moins, nous pourrons démarrer à cette date », a déclaré, hier, Juste Crescent Raharisone, ministre des Transports et de la Météorologie. Les préparatifs avanceraient bien. « Il reste seulement quelques finitions », poursuit-il.

Concernant le tarif, rien n'est encore définitivement fixé. « Il faut d'abord s'assurer que ce soit financièrement viable. Nous envisageons un prix maximum de 3 000 ariary, mais il pourrait être inférieur », indique le ministre. Il ajoute, par ailleurs, qu'au départ, une subvention pourrait être nécessaire. La société chargée de l'exploitation de ce projet va installer des boutiques et des espaces publicitaires afin de maintenir un prix accessible.

Initialement prévu pour être inauguré le 15 août 2023, le train urbain n'a finalement pas effectué l'essai annoncé. Des travaux d'amélioration avaient été entrepris pour « garantir une utilisation optimale pour les voyageurs et réduire le temps d'attente entre les trajets », justifiaient les responsables à l'époque. Une nouvelle phase de test avait ensuite été annoncée pour début 2024, mais elle n'a pas non plus été réalisée. Juste Crescent Raharisone avance avec certitude le démarrage de ce projet, cette fois-ci.

Ce moyen de transport ferroviaire ne se veut pas seulement touristique. Il est présenté comme une solution pour désengorger l'axe Anosy-Ankadimbahoaka-By-pass, particulièrement saturé aux heures de pointe. Le trajet reliera Amoronakona à Soarano, long d'environ douze kilomètres, avec huit gares à Soarano, Anosibe, Amoronakona, Soanierana et Mandroseza, entre autres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn