Madagascar: Toliara - Le président de la Refondation entame sa tournée régionale

En déplacement depuis jeudi à Toliara, le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, a multiplié les rencontres avec les forces vives locales. Entouré du haut conseiller Zafitasondry et de quatre membres du gouvernement, le chef de l'État affirme vouloir « écouter la population » et donner le signal d'un mode de gouvernance fondé sur la concertation.

L'arrivée de la délégation à l'aéroport d'Andranomena a donné lieu à une importante mobilisation populaire. Selon les organisateurs, plusieurs catégories socioprofessionnelles avaient fait le déplacement : agents des services déconcentrés, responsables associatifs, opérateurs économiques, sportifs, représentants de la jeunesse. La délégation officielle était conduite par le préfet de Toliara, fraîchement nommé, Bruno Ibramdjee.

Originaire de la région, le président a rappelé avoir vécu à Toliara dans les années 1980 et 1990, ainsi qu'en 2020, période durant laquelle il y commandait le régiment militaire numéro 5. Cette visite constitue son premier déplacement officiel en région depuis sa prise de fonctions.

« Nous sommes venus écouter de vive voix la population. Nous voulons démontrer que nous sommes à l'écoute et proches des citoyens», a-t-il déclaré lors d'une rencontre organisée à Mitsinjo Betanimena, au siège de la région Atsimo Andrefana. Le président y voit également une étape préparatoire à une série de concertations régionales annoncées dans les prochaines semaines.

Des revendications sectorielles exprimées

Aux côtés du haut conseiller Marcellin Zafitasondry, les ministres de la Pêche et de l'Économie bleue, Chan Kit Waye Jaco, de l'Enseignement technique, Antonio Tsilefa, des Mines et des Ressources stratégiques, Carl Andriamparany, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Resambany, ont pris note des doléances exprimées par les participants.

Parmi les principales demandes figurent la réhabilitation du stade Maître Kira à Andaboly, l'amélioration des conditions de vie et d'enseignement sur le campus universitaire de Maninday, ainsi que des préoccupations d'ordre administratif et politique, dont le rejet par certains jeunes d'un éventuel retour de l'ancien gouverneur. Des députés, enseignants-chercheurs, opérateurs économiques et membres de la jeunesse de la génération Z ont également pris la parole.

La journée de mercredi s'est achevée par une rencontre avec les « Raiamandreny », notables de la ville, au Cercle mess militaire. La question de la poursuite du projet minier Base Toliara s'est invitée au coeur des discussions. Sur les six notables intervenus, cinq se sont déclarés opposés à la reprise du projet, un seul y étant favorable.

Abordant le sujet avec prudence, le chef de l'État a indiqué que la décision serait communiquée ultérieurement. « Certains nous ont critiqués, d'autres conseillés. Des réponses seront apportées, certaines à court terme, d'autres sur un horizon plus long », a-t-il conclu, évoquant un processus décisionnel progressif.