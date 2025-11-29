Madagascar: Santé mentale - La dépression frappe des expatriés

La vie à l'étranger est loin d'être aussi idyllique que beaucoup l'imaginent. Si partir semble, pour certains, la promesse d'un avenir meilleur, la réalité peut s'avérer bien plus complexe. De nombreux expatriés malgaches témoignent de difficultés psychologiques liées à leur installation à l'étranger.

« Beaucoup se précipitent pour partir, mais peu savent réellement ce qui les attend. Parmi les défis, la dépression est l'un des plus fréquents », a déclaré hier Jessica Holitiana Randrianantenaina, enseignante d'allemand à l'Afrika Dual de Fianarantsoa et membre de l'association Les Amis de l'Allemagne, lors d'une conférence intitulée "Pourquoi aller en Allemagne : les facettes non dites" qui s'est tenue au Cercle Germano-Malagasy à Analakely.

Aina, une infirmière actuellement installée en Allemagne, raconte avoir traversé une période émotionnellement éprouvante peu après son arrivée. « Je suis venue comme au pair. Je travaillais dans une famille dont l'enfant était très difficile à gérer. C'était une épreuve. J'ai fini par quitter cette famille, car je n'en pouvais plus. Ensuite, je me suis retrouvée dans une situation très précaire, sans ressources pour subvenir à mes besoins », témoigne-t-elle.

Les Malgaches installés en Allemagne ne sont pas les seuls concernés. D'autres personnes en France, en Chine, par exemple, en souffrent également. Jessica Holitiana Randrianantenaina estime que le choc culturel constitue l'un des principaux facteurs de mal-être. « Les Allemands ont parfois une manière de s'exprimer plus directe ou plus dure que la nôtre. Rien que cela peut déstabiliser et fragiliser certains expatriés », souligne-t-elle.

À cela s'ajoutent d'autres défis majeurs : adaptation à une nouvelle culture, solitude, éloignement familial, difficultés financières, discrimination, démarches administratives complexes, ou encore forte pression scolaire et professionnelle. Autant d'éléments qui peuvent peser sur la santé mentale des personnes qui tentent de construire une nouvelle vie à l'étranger.

L'association Les Amis de l'Allemagne insiste sur l'importance d'informer les jeunes candidats au départ sur ces réalités souvent méconnues afin qu'ils puissent se préparer au mieux.