Madagascar: Matche amical - Une vingtaine d'expatriés confirme sa participation

De plus en plus alléchant. Le match amical international entre le club champion de Madagascar en 2024, Disciples FC, et l'équipe des expatriés renforcée par quelques Barea sera sans conteste l'un des plus grands événements sportifs de la fin d'année. Ce sera la 9e édition de ce type de grand match de défi, organisé par l'ancien capitaine des Barea au CJSOI 2010 à La Réunion, Patricio Rabezanahary. L'événement est cette fois parrainé par le maire de la commune urbaine de Toamasina, Alain Andriafanomezantsoa.

Ce match s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'équipe du Vakinankaratra en vue de la prochaine saison du championnat national élite. Il se déroulera le dimanche 28 décembre, à 15 heures, au stade de Barikadimy à Toamasina.

Les expatriés- une vingtaine actuellement- confirment progressivement leur participation à un mois de l'événement. Cinq d'entre eux viennent d'Europe, dont trois de France : Thino et Amada Joanitho de Saint-André, ainsi que Ziad de l'US Entrammes. Deux évoluent en Suisse, à savoir Mickaël de l'AS Azzuri et Maxence du FC Meyrin. La plupart viennent de La Réunion, dont une dizaine des Barea médaillés de bronze au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2023. Parmi eux, les deux joueurs de l'ES Dominicaine, anciens de l'Ajesaia, Tsiry Kely et Rojo Be.

Match spectacle

Trois joueurs de l'AS Marsouins renforceront également l'équipe des expatriés : l'ancien gardien de but de l'Elgeco Plus, Nina Rakotoasimbola, et deux attaquants : Jean-Yves et l'ex-avant-centre de la CNaPS Sport, Jimmy Simouri. Trois autres joueurs, Nicolas Thamon, Tojo et Théodin, évoluent à la JS Sainte-Rosière. Les joueurs de Saint-Pierre, Ando Pro et Boura, seront également de la partie, sans oublier le défenseur des Barea A et A', Berajo, sous le maillot de Saint-Denis depuis plus d'un an.

« Nous poursuivons les négociations et nous attendons la confirmation d'autres joueurs expatriés jusqu'au 15 décembre », souligne l'initiateur de l'événement, Patricio Rabezanahary. Ils seront renforcés par les Barea A et les médaillés d'argent du dernier CHAN, tels que Tony et Toldo de l'Elgeco Plus, ainsi que Rado de l'AS Fanalamanga.

Disciples FC alignera de son côté ses Barea médaillés d'argent au CHAN, à savoir Claude, Ryan et Andy, ainsi que les ex-Barea du CHAN et des Jeux des îles, Tendry, Fabrice, Drogba et Donga.