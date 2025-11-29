Madagascar: Judo - Laura Rasoanaivo au Grand Slam d'Abu Dhabi

29 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les compétitions internationales s'enchaînent pour l'olympienne de Paris 2024. Laura Aina Rasoanaivo Razafy montera, ce samedi, sur le tatami du Grand Slam d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La compétition a débuté hier et prendra fin dimanche.

Exemptée du premier tour dans la catégorie des -70 kg, la championne d'Afrique seniors en titre, récemment médaillée d'argent au Grand Prix de Qingdao en Chine, à la fin du mois de septembre, affrontera ce matin la gagnante du combat entre la Sud-Coréenne Jujeong Kim et la Libanaise Aqulina Chayeb.

Âgée de 21 ans, cette dernière est la championne en titre de l'Open d'Asie, disputé à la mi-août à Amman, et classée septième au championnat d'Asie seniors. La Sud-Coréenne, âgée de 28 ans, a, pour sa part, terminé troisième aux Jeux d'Asie 2023 et a décroché la médaille de bronze au championnat d'Asie la même année.

La judokate du Club Saint-Michel occupe actuellement le 22e rang au classement mondial. Laura poursuivra sa tournée internationale au Japon début décembre. Elle disputera le Grand Slam de Tokyo, le 6 décembre, suivi d'un camp d'entraînement international, le 8 décembre, dans la capitale japonaise.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.