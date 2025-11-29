Madagascar: Judo - Laura Rasoanaivo au Grand Slam d'Abu Dhabi

Les compétitions internationales s'enchaînent pour l'olympienne de Paris 2024. Laura Aina Rasoanaivo Razafy montera, ce samedi, sur le tatami du Grand Slam d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La compétition a débuté hier et prendra fin dimanche.

Exemptée du premier tour dans la catégorie des -70 kg, la championne d'Afrique seniors en titre, récemment médaillée d'argent au Grand Prix de Qingdao en Chine, à la fin du mois de septembre, affrontera ce matin la gagnante du combat entre la Sud-Coréenne Jujeong Kim et la Libanaise Aqulina Chayeb.

Âgée de 21 ans, cette dernière est la championne en titre de l'Open d'Asie, disputé à la mi-août à Amman, et classée septième au championnat d'Asie seniors. La Sud-Coréenne, âgée de 28 ans, a, pour sa part, terminé troisième aux Jeux d'Asie 2023 et a décroché la médaille de bronze au championnat d'Asie la même année.

La judokate du Club Saint-Michel occupe actuellement le 22e rang au classement mondial. Laura poursuivra sa tournée internationale au Japon début décembre. Elle disputera le Grand Slam de Tokyo, le 6 décembre, suivi d'un camp d'entraînement international, le 8 décembre, dans la capitale japonaise.