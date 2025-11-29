Madagascar: Atsimo Andrefana - Plein phare sur la culture Vezo

La 9e édition du festival « Vez'tival » a démarré hier à Toliara, en présence du colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar.

Envers et contre tout. Le festival « Vez'tival » a failli ne pas se tenir cette année en raison des chamboulements d'organisation issus des manifestations du 25 septembre. L'événement aurait dû se dérouler fin octobre, mais a finalement été reporté en cette fin novembre. Le « Vez'tival » se tient pendant trois jours, les 28, 29 et 30 novembre. L'ouverture officielle de la mise en valeur de la culture « Vezo », d'où est née la dénomination « Vez'tival », a débuté hier, à Toliara par un grand carnaval autour de la ville.

Les tenues traditionnelles et les accoutrements de cette ethnie importante dans la région Atsimo Andrefana ont été exhibés dans les rues, de même que les accessoires et les matériels de pêche qui constituent le quotidien des « Vezo », les hommes de la mer. La cérémonie d'ouverture de cette 9e édition s'est déroulée au Jardin de la Mer, où se sont succédé les différents « kabary ».

L'événement est organisé par l'association « Vahatse Ty Vezo Aharo » (Vavea) qui souhaite mettre en exergue la valeur de la culture « Vezo ». Le président de l'association, Julien Mandrano, l'a d'ailleurs rappelé dans son discours. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Chan Kit Waye Jaco, a proposé d'organiser l'événement à une plus grande échelle : « Le Vez'tival doit être organisé au niveau national et non plus seulement régional, vu l'importance de la culture vezo, qui doit être connue de tout le pays », explique-t-il.Envergure

« Cette envergure nationale envisagée ne serait possible sans la solidarité même des 'Vezo' et de nous tous », souligne pour sa part Alain Désiré Resambany, ministre de la Jeunesse et des Sports. Une solidarité également prônée par le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, durant sa prise de parole, qui a quelque peu pris une tournure politique.« Toliara doit être soudée.

Toliara doit marcher main dans la main pour atteindre le changement que nous voulons tous. Le changement n'est pas seulement notre affaire, c'est l'affaire de nous tous. Nous avons combattu, mais nous devons encore poursuivre la lutte vers le changement », souligne-t-il.La première journée du Vez'tival, hier, a également été marquée par le vernissage de l'exposition des activités des opérateurs économiques de Toliara au gymnase couvert. Aujourd'hui, des rencontres sportives, des courses de pirogues féminines et masculines au départ de Saint-Augustin vers Andaboy, des luttes traditionnelles et des conférences sont au programme.

Le thème « Dynamique territoriale face aux enjeux du développement du tourisme balnéaire dans la région Atsimo Andrefana » sera débattu dans la salle de conférence de l'université de Toliara aujourd'hui.