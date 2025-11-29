Madagascar: Exposition - Une quarantaine d'oeuvres à l'honneur

L'éclat de la création malgache s'apprête à envahir la Galerie Max et Feraillers à Isoraka. À partir du 2 décembre, le public pourra découvrir une quarantaine d'oeuvres inédites signées par quatre artistes reconnus : Rafalimanana, Toky Andriantsilavo, Liva Rajaobelina et José Nirina. Le vernissage, prévu le 7 décembre, marquera l'ouverture officielle de cette exposition célébrant la richesse visuelle et culturelle de Madagascar.

Au coeur de cette rencontre artistique, un point commun unit ces quatre talents : leur profonde inspiration puisée dans la culture malgache. Chacun, selon sa propre sensibilité, met en lumière des fragments d'histoire, des traditions et des scènes de vie à travers des réalisations authentiques et entièrement originales. Toutes les oeuvres présentées sont uniques, soigneusement signées et pensées pour offrir au public un regard sincère sur l'imaginaire malgache.

Les visiteurs pourront apprécier une pluralité de techniques qui fait la spécificité de l'exposition. La majorité des oeuvres sont réalisées à l'aquarelle, avec un jeu délicat de couleurs et de lumière qui attire immédiatement l'oeil. Les artistes explorent également des supports atypiques, ajoutant une touche contemporaine et audacieuse à leurs créations.

L'exposition présente également des dessins réalisés à la pierre noire et au pastel, ainsi que des oeuvres au stylo à bille, appréciées pour leur précision et leur finesse. Majoritairement proposées au format 30 x 30 cm, ces oeuvres ont été conçues pour être accessibles au plus grand nombre, tant par leur taille que par leur esthétique épurée.

À travers cette exposition, Rafalimanana, Toky Andriantsilavo, Liva Rajaobelina et José Nirina célèbrent l'identité malgache tout en proposant une immersion artistique raffinée et contemporaine. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d'art et les curieux désireux de redécouvrir la culture sous un nouveau regard.